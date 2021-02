Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos: «Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para acabar rápido con esta pandemia»

Después de una larga lucha por tener un rol activo en las estrategias de control de la pandemia, los farmacéuticos han logrado iniciar los cribados de Covid-19 en Galicia, Cataluña y Madrid. No creen haber sido discriminados, pero sí infrautilizados por el sistema público y algunos gobiernos autonómicos.

-La colaboración de las farmacias en la detección del virus es ya una realidad. ¿Han dado con la tecla adecuada?

-La pandemia está demostrando cuál está siendo el papel de la oficina de farmacia. Se han visto muchas necesidades que podían cumplir las farmacias, como la ayuda a detectar casos en zonas de alto contagio. Y en este tema y en otros muchos hemos estado trabajando y ofreciéndonos a las administraciones. A mí lo que me da pena es lo que han tardado en ponerlo en marcha. Al igual que se están haciendo en muchas autonomías cribados en farmacias de VIH o cáncer de colon, se podrían haber empezado a hacer estos test hace bastante tiempo.

-¿Qué ha funcionado distinto con los gobiernos autonómicos que han puesto en marcha programas de detección?

-La sensibilidad. Ha habido comunidades más sensibles al papel que podían estar jugando los farmacéuticos y se les ha dado más cancha, como en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía o Cantabria, donde se han puesto en marcha programas para la colaboración con los compañeros de los servicios de farmacia hospitalaria en la dispensación de medicamentos por las farmacias. Cada comunidad ha hecho lo que ha creído oportuno y no ha habido homogeneidad.

-¿Qué opina de la consideración que ha tenido el Ministerio de Sanidad con las farmacias durante la pandemia? ¿Se han sentido de algún modo discriminados?

-Discriminados no, infrautilizados. Por el Ministerio y también por las comunidades. Se han abierto debates estériles, como si estamos o no capacitados para hacer test. Pero, ¿cómo no vamos a estarlo si nosotros estudiamos análisis clínicos en nuestras carreras y además esa capacitación la tenemos desde el punto de vista académico? El 55% de los profesionales que están realizando los test y las pruebas serológicas en los hospitales públicos y privados son farmacéuticos.

-¿Por qué no contabiliza el Ministerio los farmacéuticos infectados y fallecidos, como sí hace con otros sanitarios?

-Pues porque el Ministerio y todas las administraciones diferencian entre el personal sanitario y el profesional sanitario. Para ellos el personal sanitario es el que trabaja para el sistema público, y el profesional sanitario es el que está contemplado en el marco legal de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Porque aquí se juega mucho con la semántica. Nosotros no somos asalariados del Sistema Público de Salud pero, por supuesto, si hubiese habido algún fallecido farmacéutico de los servicios públicos de farmacia hospitalaria se habría contabilizado.

-Sanidad vacunará con el suero de Astrazeneca a farmacéuticos menores de 55 años. ¿Y los mayores de esa edad?

-Estamos trabajando para que estén entre los grupos prioritarios. Todavía no está tomada esa decisión por el sistema público. Pero seguimos entendiendo que, independientemente de la edad, hemos tenido 23 profesionales farmacéuticos fallecidos, y no hay una prueba más evidente del riesgo que corre nuestra profesión que estos tristes datos.

-¿Qué papel podrían jugar en el ámbito de la vacunación?

-Nosotros hemos puesto a disposición de las administraciones toda la red y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para terminar de manera rápida e inmediata con esta pandemia. Podemos llegar hasta donde quieran las administraciones que lleguemos. Este ya es un tema de a qué velocidad queramos vacunar a los ciudadanos. No hay más disculpas aquí. Claro que, todo esto tendrá que ser cuando haya vacunas suficientes, porque ahora el problema es que no hay.

-¿Qué opina sobre el anuncio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid de la ruptura de relaciones con la Enfermería?

-Nos da una pena tremenda que una profesión hermana como la enfermera esté en estos momentos en esta tesitura. Entendemos que hay razones desde el punto de vista interno de los enfermeros, y desde el punto de vista de sus reivindicaciones, porque están buscando su sitio. Los farmacéuticos somos una profesión sanitaria con más de 800 años de historia, y siempre hemos tenido el mismo papel. Yo entiendo que una profesión sanitaria reciente tenga que buscar su lugar, pero la manera de buscar su hueco no creemos que deba ser con ataques torticeros. A los farmacéuticos, porque hagamos test, no nos están pagando más, ni hay un sindicato pidiendo que se paguen las horas. Nuestra manera de trabajar no es atacar y denunciar, como está pasando con estas organizaciones de enfermería, que luego están perdiendo todas las sentencias, porque al final la realidad es una, y es muy terca.

-¿Cómo valora la gestión de la pandemia por el Gobierno?

-Creo que estas preguntas hay que contestarlas cuando terminemos la pandemia. En estos momentos, a nivel humano, tenemos muchas confusiones y muchas mezclas de sentimientos encontrados. Es como si hablamos de qué me parecen los tratamientos farmacológicos que se dieron en la primera fase o en la segunda. Los conocimientos no eran los mismos. Yo he tenido Covid y he sido tratado en una segunda fase, y por ello he tenido la gran suerte de que se sabía más sobre qué tratamientos estaban funcionando mejor. ¿Esto es criticable? Creo que no. Dicho esto, pienso que durante la gestión del principio de la pandemia no se contó con la suma de esfuerzos para colaborar y avanzar más rápido.

-¿Qué región ha sido más colaboradora con los farmacéuticos? ¿Y la que menos?

-Cataluña, Cantabria y Andalucía han entendido el papel de los farmacéuticos. Sin embargo, hay algunas otras en las que no se ha contado absolutamente para nada con nosotros.