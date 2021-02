Simón confía en que la cepa británica no “ceda espacio” a la sudafricana en España

Aunque España continúa con su lenta tendencia a la baja en la curva de contagios, preocupa la expansión de determinadas cepas del virus que se han demostrado más transmisibles. La que actualmente ocupa más espacio en España es la B.1.1.7, la mutación que proviene del Reino Unido. Según los datos de Sanidad puede suponer el 20% de los casos, aunque con gran variabilidad entre comunidades. Según ha puntualizado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, la variabilidad es de entre un 4% y un 50%. “Aunque no tenemos datos precisos porque algunas regiones no cuentan todavía con una capacidad de secuenciación importante”, avisó Simón.

Respecto a las otras dos variantes que también están presentes en nuestro país, todavía no suponen un gran riesgo. Sanidad ha confirmado 4 casos de la cepa brasileña y 7 de la sudafricana. De estos 7 casos, “dos de ellos hay la confirmación de que son importados y de que a priori no han generado contagios secundarios”, ha afirmado el epidemiólogo. Para acotar la entrada de ambas variantes, el Gobierno, además de limitar vuelos con Sudáfrica y Brasil, ha impuesto cuarentena a los viajeros que procedan de ambos territorios. ¿Por qué entonces no se ha actuado de igual forma con los que provienen de Reino Unido?. Según el director del CCAES “no tiene sentido, ya que la variante B 1.1.7 ya circula ampliamente por España”.

Aunque estas tres mutaciones tienen mayor capacidad de trasmisión, preocupa la poca capacidad neutralizadora de las vacunas contra la sudafricana. AstraZeneca apenas tiene una eficacia del 23% en los casos leves y hoy se ha publicado en la revista “The New England Journal of Medicine” que la de Pfizer produce solo un 33% de los anticuerpos para esta cepa. Ante esto, Simón ha expresado que “afortunadamente en España no hay mucha circulación de la cepa sudafricana y esperemos que no ocupe mucho espacio”. Según prevé el director del CCAES la británica será la dominante y no dejará espacio al resto. “En países donde circula ampliamente, da la sensació de que la variante británica no cede espacio a la sudafricana”.