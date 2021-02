Así funcionan las residencias de mayores por comunidades

La vacunación está a punto de concluir en las residencias de ancianos. Según la Federación Empresarial de la Dependencia el 97% de los usuarios han completado la tasa de vacunación y los datos reflejan cómo han caído a la mitad los brotes en dos semanas. Es por eso que las comunidades van actualizando los protocolos que rigen la actuación en estos centros sociosanitarios para adecuarlo a la nueva situación epidemiológica.

Así está la situacion por comunidades

El protocolo de la Comunidad de Madrid se publicará hoy y, según fuentes internas del sector, será muy parecida en el resto de regiones. Como principales novedades, se flexibilizarán las salidas del centro a los residentes que ya hayan completado la pauta de vacunación y se considere que estén totalmente inmunizados (dos semanas después de la segunda dosis). Las salidas no tendrán limitación horaria y podrán ser incluso de fin de semana y también durante las vacaciones, con la única condición de que se respeten las medidas higiénicas y de seguridad y se presente una prueba diagnóstica al regreso. También se amplía el horario de visitas: se permitirán tres a la semana de un solo familiar, que podrá estar máximo una hora. Se propone que los encuentros con los residentes no dependientes se produzcan fuera de la residencia para dejar el espacio a los familiares de los dependientes. El objetivo es que los centros sociosanitarios sean espacios seguros contra la Covid. Se van a permitir nuevos ingresos, pero con una PCR negativa las 72 horas antes o un test de antígenos a la llegada. No obstante, se va a favorecer la vacunación de los nuevos residentes, para lo que se creará una coordinación máxima con el departamento de salud de la Comunidad.

Castilla y León ha comunicado hoy que flexibilizará las visitas a las residencias de mayores, “por fin les podemos dar esperanza a quienes más han sufrido este año”, ha dicho el vicepresidente de la comunidad, Francisco Igea, que ha asegurado que es un día de gran satisfacción. El vicepresidente ha explicado que las personas residentes en estos centros podrán recibir visitas con menos limitaciones de número de visitantes y de tiempo.

En Galicia empieza un nuevo régimen de visitas y PCR semanales en las residencias gallegas. Los familiares pueden saltarse el cierre perimetral para visitar a sus seres queridos dentro del centro. El protocolo se amplia y ahora se podrán realizar hasta tres visitas semanales en lugar de solo una. Todo ello sólo en aquellos centros en los que se haya completado ya el ciclo de vacunación al menos hace diez días. Los encuentros se llevan a cabo en el interior del recinto. Para poder pasar, los familiares se someten a un test de antígenos en la puerta, se les toma la temperatura y además es obligatorio llevar doble mascarilla. Según la Xunta, no es imprescindible que todos los residentes hayan recibido ya la doble vacuna para no penalizar al resto de los internos.

Castilla-La Mancha activó el domingo un nuevo régimen de visitas, siempre que centro esté libre de covid-19, sin ningún caso confirmado o sospechoso en aislamiento o contacto estrecho en cuarentena en el momento de la visita. y haya completado la administración de las dos dosis de vacuna a residentes y trabajadores . Las personas que vayan a realizar la visita deben realizarse en el propio centro y de manera previa a la misma, test rápido antigénico (por parte del personal sanitario del centro). Únicamente si el resultado es negativo podrá procederse a la visita. Por visita solo podrá permitirse la entrada de una persona familiar u allegada por persona residente siendo la duración máxima de la reunión de 60 minutos. La persona residente podrá tener dos visitas a la semana de estas características.L Las visitas deberán realizarse preferentemente en espacio exterior. En el supuesto de no ser posible, las visitas se desarrollarán en un espacio independiente.

En Cataluña, los ancianos y personas con discapacidad que viven en residencias calificadas como verdes (sin casos de covid-19) y naranjas (con algún caso controlado) pueden desde el día 13 salir al exterior de estos centros para pasear y también hacer salidas de uno o dos días para estar con la familia. Estas medidas no se aplicarán en las residencias en las que hay un brote activo no controlado de covid-19, calificadas con el color rojo.Así lo establece el nuevo protocolo establecido por el grupo de trabajo de residencias del Departamento de Salud

En Aragón, en estos momentos los residentes solo pueden salir para dar un paseo de una hora alrededor del centro y pueden recibir visitas si son programadas. Está previsto que los responsables del área de Ciudadanía se reúnan con Sanidadpara consensuar la flexibilización de las medidas y, aunque el gobierno regional no las ha concretado, se muestra muy optimista: