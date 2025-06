¿Qué es la ciudadanía digital? El concepto que enseña a los más jóvenes a desconectar a tiempo

Cada vez más niños y adolescentes crecen en un entorno dominado por la tecnología, donde el uso de móviles, tablets y ordenadores se ha convertido en parte habitual de su día a día.

Sin embargo, entre mensajes, redes sociales y pantallas, a veces se olvida la importancia de hacer un buen uso de estos dispositivos y aprender a desconectar. Esta es precisamente la lección que propone el vídeo de Amibox, la serie educativa impulsada por la Fundación Atresmedia.

A través de un enfoque cercano, didáctico y con mucho humor, este capítulo invita a reflexionar sobre lo que significa ser un buen ciudadano digital.

¿Qué significa ser un ciudadano digital?

Tal y como explica el vídeo, un ciudadano digital es toda persona que participa activamente en la sociedad a través de Internet. Esto implica desde comunicarse con otras personas, informarse, hacer trámites bancarios o incluso aprender y crear contenidos.

No se trata solo de estar presente en redes, sino de cómo lo hacemos: con respeto, empatía y responsabilidad.

El capítulo también señala que no todo el mundo tiene acceso a esta realidad digital. Algunos, por falta de recursos, por vivir en zonas sin conexión o por desconocimiento, no pueden formar parte de esta ciudadanía online. Otros simplemente eligen no estar conectados.

Por eso, la equidad y la inclusión digital son valores fundamentales a tener en cuenta.

Vídeo: Ciudadanos virtuales

El equilibrio entre el mundo real y el virtual

Uno de los mensajes del vídeo es el de aprender a desconectar. Saber cuándo apagar el móvil, dejar las redes sociales a un lado y pasar tiempo con amigos, familia o en la naturaleza es igual de importante que saber navegar por Internet.

La tecnología, recuerdan, es una herramienta útil y divertida, pero no debe reemplazar a la vida real. Los personajes de Amibox proponen valores como la amabilidad, el respeto, la tolerancia y la autenticidad como pilares para una convivencia digital sana.

También alertan sobre los riesgos del mal uso, como el ciberacoso o la difusión de contenidos que pueden hacer daño a otros.

Una enseñanza para todos, grandes y pequeños

El episodio termina con una escena muy reveladora, al final, como bien dice el vídeo, ser ciudadano digital también implica saber disfrutar del mundo más allá de la pantalla. Una lección sencilla, pero muy necesaria, en una era donde estar siempre conectados parece la norma.