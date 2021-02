La Asamblea por la Vida insta a los senadores a frenar la ley de eutanasia

La proposición de ley de la eutanasia empezó ayer su tramitación en el Senado con el estudio de las cerca de 270 enmiendas, entre ellas los vetos del PP y de Vox, de nuevo rechazados por la mayoría de la Cámara, como ya ocurrió en el Congreso. Hoy se estudiará el dictamen de la ley en la Comisión de Justicia, pero no se esperan grandes cambios.

Y aprovechando la celebración de la ponencia de ayer en el Senado las 150 organizaciones que constituyen la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad entregaron a los senadores una carta-manifiesto en la que se apela a su voto en conciencia en contra de la ley de la eutanasia ya que, como afirmó Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us, una de las organizaciones que componen la Asamblea, la futura legislación «va a ser perversa. El proyecto va a fracasar pero nos va a hacer mucho daño», según aseguró tras el acto de entrega celebrado en el Senado.

«El tiempo nos va a dar la razón», añadió Mayor Oreja, lamentando en su intervención, recogida por Ep, la falta de debate al respecto. «Lo fundamental es que no nos callemos, no ha habido debate pero desapareceremos el día que desaparezca la ley», vaticinó.

Mayor Oreja también señaló que España es el único país del entorno de la Unión Europea que contará con una ley «ilegítima y mala que va a sacar de muchas familias lo peor que tiene cada una de ellas. Los que van a aprobar la ley no son conscientes de lo que va a significar en muchas familias españolas», alertó, al tiempo que recordó que «el médico no está para matar sino para curar».

Reclamó por ello «una apuesta real y efectiva» por los cuidados paliativos en España. De cara al futuro, si finalmente es aprobada, Mayor Oreja adelantó que «estimularán todas las iniciativas posibles» como alentar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes y estudiar la posibilidad de presentar un recurso propio a través del Defensor del Pueblo.

También señaló que, desde la Asamblea por la Vida, van a valorar incluso la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular para conseguir una Ley Integral de Cuidados Paliativos, cuyos servicios sean previos y también obligatorios a toda petición de eutanasia.

El Partido Popular pidió ayer en la ponencia del Senado que se implante una ley de Cuidados Paliativos que alivie el sufrimiento de las personas enfermas, elimine el sufrimiento al paciente «y no al paciente que sufre». Para ello, el PP pide elevar a derecho a la prestación reconocida de cuidados paliativos en la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estos cuidados paliativos tienen que ser accesibles en un hospital, en una residencia o en el propio domicilio del enfermo.

Otra de sus solicitudes consiste en la supresión de la terminología padecimiento crónico, grave e imposibilitante en consonancia con el Comité Español de personas con Discapacidad (Cermi) y del relator de los derechos de personas con discapacidad, que considera que la inclusión del término «imposibilitante» supone una discriminación de hecho a las personas con discapacidad.

La utilización de esta terminología supone provocar la pendiente resbaladiza en la que caen habitualmente las diferentes leyes de eutanasia, por la cual se incorporan enfermedades al contexto eutanásico en las que no pensó el legislador al redactarlas. Se trata, por ejemplo, de cualquier patología crónica grave: diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Parkinson, etcétera. Aunque no sean terminales y entran en el contexto eutanásico, siempre que haya sufrimiento importante.