El vídeo viral contra los políticos que arrasa en las redes: “Os pedimos respeto”

Tati Ballesteros es la protagonista de un vídeo que se ha viralizado a través de Instagram, superando los tres millones de reproducciones, cuyo mensaje va dirigido a todos los políticos de nuestro país, a quienes pide “respeto, dignidad y honor”.

La protagonista del vídeo, llamado ‘Hola 2021′, comienza diciendo que el clip va dirigido hacia “unos pocos, los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas” desde que comenzó la pandemia del covid-19, en referencia hacia la clase política.

Sobre ellos, dice que nos han pedido que nos quedáramos en casa, que nos pusiéramos una mascarilla “con su valor añadido”, que cerráramos nuestros negocios, que educáramos a las futuras generaciones, que como sanitarios dobláramos turnos “con una bolsa de basura como protección” y que como empresarios mandáramos al ERTE a nuestros trabajadores. “Lo hicimos porque sabíamos que era lo mejor para nosotros”, dice Tatiana Ballesteros.

Tras esto, reflexiona y afirma que “es el momento en el que nosotros os tenemos que pedir algo a vosotros”. En ese instante, comienza su alegato reivindicativo pidiendo que no suban la luz en plena ola de frío, que no aumenten la cuota de los autónomos, que no paralicen el 20% del presupuesto en investigación pública “porque nos seguimos muriendo de cáncer”, que blinden los contratos de quienes estuvieron en primera línea con la pandemia, que aprecien el arte y la cultura de este país, que la hostelería es importante para todos y que no se suban el sueldo cuando España se muere.

Por último, asegura que “España está muy por encima de vosotros”: “Y ahora nos pedís que votemos. ¿A quién? ¿A cuál?” Somos 47 millones de españoles y vosotros solo sois unos pocos”. En la descripción del vídeo, su autora afirma que el clip no atiende “a ninguna ideología política, tan solo a la razón y ética humana”.

¿Quién es Tatiana Ballesteros?

Nacida en Segovia, se describe a si mismo en su perfil de Instagram como filósofa, criminóloga, escritora y productora audiovisual. Se graduó en Criminología y poco después cursó un máster de Psicología clínica, psicoterapia y psicopatología, tal y como explica en la biografía de su página web.

También, se ha formado para ser experta en grafología o en intervención con mujeres víctimas de violencia de género. De ahí dio el salto al programa ‘La noche de autos’, de la emisora Radio Ya, y termina escribiendo su primera publicación bajo el mismo nombre.

Tras esto, lanzó dos libros más, ‘Matar a una puta sale gratis’ y ‘La locura de lo eterno’. Actualmente se dedica a la producción audiovisual.