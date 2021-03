“Los jóvenes españoles viven con desesperanza y que ya no ven un ‘negro futuro’ porque, sencillamente, ya no ven ni el futuro”

Eric Frattini es un todoterreno. Fotógrafo de acción durante tres décadas, corresponsal de guerra en 17 conflictos, productor de NBC News en sus oficinas de Beirut y Chipre, corresponsal del Grupo Prisa en Oriente Medio con sede en Beirut y Jerusalén y oficial de enlace de ISAF (International Security Assistance Force) en Afganistán, Irak o el portaaviones “USS Nimitz”. Para variar, ha producido documentales para Discovery Channel o National Geographic. Obtuvo en 2013 el II Premio Nacional de Investigación Periodística que concede la revista italiana Terra Incognita por su trabajo de investigación sobre el caso «Vatileaks», en el que predijo cinco meses antes la renuncia de Benedicto XVI. En el mes de julio del mismo año recibió el premio anual Strillaerischia (Italia) al Mejor Enviado Especial por su trabajo en Afganistán. Como escritor es autor de 28 ensayos políticos y cuatro novelas publicadas en 42 países. Y parece buena persona: en marzo de 2015 tuvo la feliz idea de crear Trex Exploring para subir al Kilimanjaro a cinco mujeres que habían padecido cáncer de mama. En septiembre, hicieron cumbre. Después llegaría la Trasatlántica’2016, la Polar’2017, la Annapurna Bike’2018 y Andes’2019. Después llegarían expediciones con niños y niñas que habían sufrido bullying, exclusión social o cáncer.

Ahora lanza “Los científicos de Hitler. Historia de la Ahnenerbe”. (Editorial Espasa). Esta denominada “sociedad de estudios para la historia antigua del espíritu” fue un departamento de las SS creado por Heinrich Himmler con tres objetivos: investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica; rescatar y restituir las tradiciones alemanas y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Frattini explica qué fue la Anhenerbe, para qué se creó y cómo fue posible la justificación científica de un esoterismo consparanoico y racista en el que participaron mentes tan malvadas como inteligentes.

- Al leer su libro queda la sensación de que el nazismo intentó ser una auténtica religión que intentó sustituir a las vigentes, de forma especial, al cristianismo.

- Realmente el nacionalsocialismo en cuanto al cristianismo fue un perfecto reflejo de lo que fue el propio pensamiento de Hitler. En su infancia, el futuro Führer vivía en un hogar en el que su padre era un escéptico y anticlerical mientras que su madre era una devota católica. Siendo un adolescente, al igual que pasó con otros futuros líderes del Reich como Himmler o Heydrich, Hitler se interesó profundamente por las leyendas y la mitología germana y teutónica y posteriormente por el hinduismo en el que descubrió la esvástica. Cuando Hitler luchaba ya por la Cancillería utilizó el cristianismo para conseguir votos para el NSDAP. En marzo de 1933 Hitler pronunció un famoso discurso donde dijo: “El Gobierno nacional ve en las dos confesiones cristianas los factores más importantes para el mantenimiento de nuestro pueblo. El gobierno nacional respetará todos los compromisos concertados entre ellas y los países. Sus derechos no serán restringidos.” Hitler aseguraba al pueblo alemán que el cristianismo era el fundamento inamovible de la moral y la virtud.

- ¿Hubo en algún momento una ruptura definitiva entre el Tercer Reich y la Iglesia?

- En 1937, cuando Pío XI firma la encíclica “Mit brennender Sorge” (”Con ardiente preocupación”). En ese momento Hitler abogó por el ‘ateísmo del Estado’ y el cristianismo comenzó a ser perseguido y sus miembros detenidos por la Gestapo y recluidos en Dachau y otros campos. Adolf Hitler se acababa de convertir en el único Dios, en el sumo sacerdote de la nueva religión nazi presente ya en toda Alemania; hombres como Himmler, Goebbels o Goering en sus apóstoles; y la esvástica en la nueva cruz.

- Himmler era un ultranacionalista como algunos de los que pululan por el mundo en general y España en particular.

- Ha sido uno de los grandes errores históricos con respecto a Himmler. El futuro Reichsführer era un hombre muy culto. Leía sin parar todo tipo de libros. Se convirtió en un experto en diferentes materias como la telepatía, el cultivo de verduras, los fertilizantes pero también en heráldica, el Bhagavad Gîta (texto sagrado hinduista), las castas de la India o las leyendas germánicas. Himmler era el perfecto adepto a la nueva religión creada por Hitler. Era un hombre fácil de manipular. Creo que es el perfecto reflejo de los actuales nacionalismos y que vemos en alguna parte de nuestro país. El nacionalismo, como el nacionalsocialismo de la Alemania de los 30, está orientado a la defensa de una identidad nacional basada en la cultura, o la etnia, o la religión, pero también en un objetivo político, aunque ese objetivo sea una ‘utopía’.

No importa lo imposible o irreal de esa creencia si consigues que el pueblo lo asuma como un objetivo a corto, medio o largo plazo. Basta con que el pueblo se lo crea y llegue incluso a asumir que Santa Teresa, Colón o Cervantes eran catalanes de pura cepa. A un nacionalista ya no le importará que le pongas delante pruebas históricas que demuestren que Santa Teresa era abulense, Colón genovés o Cervantes alcalaíno. Es lo que tiene que consigan que te laven el cerebro, algo que fue fácil para Hitler en los 30.

-La Ahnenerbe era lo que ahora se denomina un “laboratorio de ideas”.

- Era realmente un paraguas que agrupaba a casi un centenar de instituciones que estudiaban desde lingüística al paisajismo, desde la jurisprudencia a las runas, desde la heráldica a la prehistoria, desde la filosofía griega o latina a la botánica o cría caballar. La cuestión es que también se dedicaron a la genética, enfermedades contagiosas o guerra química, experimentos en altura o en agua helada y todo ello lo probaron en prisioneros de los campos de concentración. Los académicos de la Ahnenerbe cedieron ante el nacionalsocialismo degenerando sus conocimientos y la ciencia que habían aprendido para llevar a cabo terribles experimentos como la Aktion T4, el programa de liquidación de ciudadanos alemanes en instituciones psiquiátricas o niños con malformaciones; las Lebensborn, granjas de mujeres arias inseminadas por altos oficiales de las SS para dar hijos al Reich, o el Instituto de Investigación Científica Militar, donde llevaron a cabo terribles experimentos en los campos de exterminio. Médicos como Josef Mengele con gemelos; o Carl Clauberg estudiando úteros extirpados a mujeres sanas; o Horst Schümann extrayendo testículos a prisioneros después de haberlos esterilizado con bombardeos de Rayos X; o Karl Gebhart rompiendo brazos y piernas a prisioneras para después intentar reimplantárselos; o Fritz Klein inyectando colorantes en los ojos. Pertenecer a la Ahnenerbe fue realmente una patente de corso para el mal. Para provocar el mal.

- ¿Estados Unidos fue muy hipócrita con Europa ante el avance de Hitler?

- De todos es conocido que capital estadounidense ayudó y financió el ascenso al poder de Hitler y posteriormente tras la guerra, la CIA organizó la operación ‘Paperclip’ para conseguir llevar a Estados Unidos a todos esos científicos nazis expertos en cohetes, o guerra biológica, o en energía nuclear para que trabajasen para ellos ante la Guerra Fría que estaba a punto de iniciarse. También la Unión Soviética tuvo su ‘Paperclip’. Antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, ya en 1924 había aparecido la primera organización pronazi en Michigan, la Free Society of Teutonia. También en los años 20 existieron periódicos que nada tenían que envidiar al ‘Der Stürmer’ nazi. El ‘The Dearborn Independent’, del magnate Henry Ford, no disimuló nunca su antisemitismo. La influencia de Ford jugó un papel clave en el desarrollo de las ideas de corte fascista entre los estadounidenses de los años 30. En 1933 aparecería la organización ‘Friends of New Germany’ (Amigos de la Nueva Alemania) y en 1939, la ‘German American Bund’ que consiguió reunir a más de veinte mil personas en un mitin pro-Hitler. Sí, Estados Unidos fue muy hipócrita con lo que estaba ocurriendo en Alemania antes y después de la guerra.

- Cómo se comportó Franco ante Hitler.

- Tuvo una posición difícil. Por un lado tenía en su gabinete a hombres como José Luis Arrese, ministro secretario general de Falange que era totalmente pronazi y afín a que España entrara en la guerra junto al Eje y por el otro lado, a ministros como José Ibáñez Martín, del Opus Dei, que estaban en contra y querían una España neutral. Además, Franco debía moverse entre las presiones de los embajadores estadounidense y británico en Madrid, Carlton Hayes y Samuel Hoare, quienes le recordaban constantemente la ‘neutralidad’ española y por el otro, Franco vendiendo wolframio a la maquinaria bélica alemana. La visita de Himmler a España en 1940 tenía como objetivo convencer a Franco para entrar en guerra junto al Eje o al menos permitir que las tropas alemanas atravesaran nuestro país para hacerse con Gibraltar. Franco tuvo que moverse siempre entre dos aguas, y no siempre fue fácil.

- El nazismo se basaba en auténticas “fake news” propagadas una y otra vez. ¿Cuáles son las que más le molestan de las actuales?

- Josef Goebbels fue el primer creador de “fake news” y de su utilización como forma de propaganda. La cuestión es que Goebbels disponía de las ‘radios del pueblo’ con un único dial y hoy el aparato gubernamental tiene el control absoluto de la censura en las redes sociales donde incluso se hacen desaparecer cuentas de personas que son críticas con el gobierno o con los ‘aliados’ del gobierno. A mí hace unas semana me fue clausurada mi cuenta en Twitter por criticar abiertamente al ‘gran líder’ Pablo Iglesias, la corrupción rampante en Podemos o a la esposa del ‘gran líder’ contratando a una niñera con nivel 30 en el Ministerio de Igualdad. Twitter cerró mi cuenta una semana alegando que la portada de mi nuevo libro “incitaba al odio”. Como continué con las críticas finalmente me cerraron la cuenta. Hoy ya escribes mi nombre y no aparezco. Si viviéramos en el año 36 ya me habrían dado el ‘paseíllo’. El problema es que la sociedad no se está dando cuenta de esa censura hasta que sea ya demasiado tarde. Creo que la censura que estamos viviendo actualmente no se había visto en este país desde la época de Franco. Empresas controladas y financiadas por el gobierno o afines al gobierno son las ‘responsables’ de decidir qué opiniones son fake news y cuales no lo son. Cierran tu cuenta en redes como Linkedin, Twitter o Facebook por el solo hecho de criticar al partido del gobierno. Y así camina nuestro país por la senda del mayor recorte de libertades y libertad de expresión de los últimos 46 años. Triste España dejaremos a nuestros hijos…

- Cuáles son los herederos de Hitler.

- Más que los herederos de Hitler, preguntaría por los herederos de Goebbels. Creo que son más peligrosos y más fácil de que crezcan en sociedades democráticas como la española. Vivimos dentro de una Unión Europea, en una política económica europea, que hace muy, muy difícil que crezca un engendro como Hitler, pero no engendros como Goebbels. La izquierda ha sido siempre un gran dominador de la propaganda. El actual partido del gobierno y sus socios son maestros en ello. Por ejemplo, cuando se va a anunciar que casi seis millones de españoles están en el paro, los medios afines en masa bombardean con propaganda con noticias como que las infantas se han vacunado en Dubai. Esta noticia abre y cierra telediarios y nadie habla ya de seis millones de españoles que están sin trabajo y que no tienen comida caliente en un plato. 597.000 familias con todos sus miembros en paro. El Gobierno anuncia entonces el Ingreso Mínimo Vital y que pocas familias han cobrado hasta ahora porque el Gobierno no tiene dinero para pagarla, pero al menos lo han utilizado como propaganda. Además, casi 100.000 españoles han muerto en este país por la covid, pero uno de los máximos responsables de la ineficaz labor del gobierno durante la pandemia es el que más votos recibe en unas autonómicas. Se lleva a cabo una política de acoso y derribo contra la Corona, ante la tolerancia y resignación de todos los órganos de control del Estado y de nuestra democracia, incluida la prensa. Aquí no pasa nada cuando se mete en un programa de una televisión pagada por todos, la imagen de la heredera de la Corona, la futura jefa del Estado, manipulando la noticia para golpear la institución que ha dado estabilidad a este país desde hace más de cuatro décadas. A nadie le importa. O cuando unos descerebrados queman las calles de ciudades como Barcelona y Madrid y nadie en el Gobierno hace autocrítica a su inacción ante el vandalismo, sencillamente porque el partido-socio del Gobierno es quien alienta ese mismo vandalismo a través de tuits. Tengo 57 años, y aunque me queda mucho por ver, siempre digo que vaya España que dejaremos a nuestros hijos. Esperemos que no les dejemos un país en escombros que es lo que muchos de los que hoy se sientan en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros, quieren conseguir.

- Ha escrito libros sobre Bin Laden, la Mafia, el Mossad. ¿Quién debe dar más miedo?

R. Yo ya no tengo miedo a nada. He vivido como corresponsal 17 conflictos armados, golpes de Estado, atentados terroristas. He vivido cinco años en Oriente Medio, desde el conflictivo Beirut al problemático Jerusalén. He vivido Afganistán, Irak, Somalia, Chechenia, la desintegración de Yugoslavia o las matanzas en Ruanda. Como te digo, yo vivo ya en cuenta atrás. Son los jóvenes como mi hijo, que tiene 23 años, los que deben tener miedo a lo que está sucediendo en España. Son ellos los que van a tener que vivir en el país de escombros que les dejemos. Son los jóvenes que están en las largas ‘colas del hambre’, porque las hay aunque no salgan en los medios, y que no salen a la calle a protestar porque están aletargados. Están asustados. Son la generación que nació cerca de la crisis económica del año 1992, que vivieron la crisis del 2008, que sufrieron la del 2012 y que en la de 2020-2021 ya viven con desesperanza y que ya no ven un ‘negro futuro’ porque sencillamente ya no ven ni el futuro. Pero por lo único que se manifiestan y gritan y queman y saquean negocios es por un delincuente llamado Pablo Hasel. Esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es la España que les ha tocado vivir y así continua esta ‘piel de toro’, maltratada, vapuleada y violada ante la ceguera de todos.

