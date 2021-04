La incidencia sube cuatro puntos en un día hasta los 167 casos

Tras la bajada artificial de la incidencia el sábado por los retrasos en las notificaciones, el balance de hoy ya nuestra los efectos reales de la Semana Santa. Sanidad ha comunicado hoy 8.788 nuevos casos y una nueva subida de la incidencia acumulada. La incidencia acumulada a 14 días sube por tercer día consecutivo y se sitúa en los 167 casos por cada 100.000 habitantes, tres puntos más que la jornada previa. No obstante, todavía no se espera un gran pico de casos. La incidencia a 7 días, aunque aumenta, se coloca en los 77 casos por 100.000, pero todavía no supone el 50% de la incidencia a 14 días. Este es el marcador que se utiliza para estimar los repuntes en la trasmisión.

Según el último balance de Sanidad, las comunidades con la incidencia más alta son Navarra, con 369,63 casos por cada 100.000 habitantes; la Comunidad de Madrid, con 302,11; y País Vasco, con 271,58. A la cola, siguen estando la Comunidad Valenciana, con 31,64; y Baleares, con 62,14. Las que más suben respecto al día anterior son Aragón, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, con 17, 15 y 14 puntos más que el día anterior respectivamente. Con estos datos, permanecen en riesgo extremo (con la incidencia por encima de 250) País Vasco, Navarra, la Comunidad de Madrid y Ceuta y Melilla.

Aunque la subida de la incidencia todavía es suave, preocupa porque las UCI ya están muy tensionadas. La ocupación de estas unidades por enfermos Covid supera ya el 20% y están en situación de “riesgo alto”, según el semáforo de Sanidad. No obstante, hay comunidades con Unidades de Intensivos en riesgo extremo, umbral que se alcanza cuando la ocupación supera el 25%. Cataluña, Madrid, Melilla y La Rioja están en máxima alerta con ocupaciones superiores incluso al 30%.

Sanidad ha comunicado también 126 nuevas defunciones que suman un balance total de 76.037 fallecidos desde que comenzó la pandemia en España.