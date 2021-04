Alejandra Botto: «El décimo aniversario de Perrotón va a ser muy especial»

La carrera contra el maltrato animal y el abandono que se celebra en las calles de Madrid cumple diez años, y ofrecerá muchas novedades para los participantes. Tras la apertura del plazo de inscripción para corredores y sus mascotas hablamos con Alejandra Botto, embajadora de la iniciativa, que nos cuenta sus expectativas de cara a la cita del próximo 10 de octubre.

-¿Cómo afrontas la nueva edición de Perrotón? ¿Qué supone para ti que este año pueda ser de nuevo presencial, después de que en 2020 fuese virtual por la pandemia?

–Creo que este año va a ser presencial, con las vacunas la covid va un poquito mejor, yo creo que al final lo que sí puede llegar a pasar es que vayamos con mascarilla, que esperemos que sea un mal menor. El que hayamos tenido un año virtual, que por otro lado fue un tremendo éxito y que gracias a que fue virtual participaron muchas más personas de otras partes del mundo, fue un aliciente más para seguir con Perrotón, la idea era que la gente no se olvidara de nosotros. Y parece que ha sido así. Hay muchísima gente a la espera y yo lo afronto con muchísima ilusión, porque creo que es un año muy especial para todos.

–¿Nos puedes adelantar alguna sorpresa de este año?

–Te puedo adelantar que estoy superilusionada, y para todo el equipo ha sido un notición, el que este año, con motivo del décimo aniversario, unos diseñadores de prestigio internacional, como son Vittorio & Luchino, han apostado por Perrotón y nos han diseñado la camiseta. Por otro lado, sabéis que el Premio Perrotón de Honor siempre se lo damos a una persona muy especial dentro del mundo de los animales, y este año vamos a contar con Eugenia Martínez de Irujo. Estoy muy ilusionada, es una gran sorpresa. Y luego tenemos otra muy especial, y es que para todos aquellos que hayan corrido los diez años de Perrotón vamos a tener una medalla que hemos hecho, que es espectacular de chula, que vamos a entregar a aquellos que hayan corrido esos diez años. Eso además de todas las cosas que damos en el «welcome pack», que son muchísimos regalos.

–¿Pensabas cuando se creó la carrera que iba a tener tanto éxito y seguidores?

–Cuando haces un proyecto de estas caracteristicas tu ideal es que va a ser un exitazo, porque para eso lo haces. Pero sí que es verdad que jamás pensé que se iba a incorporar al proyecto tantísima gente que simplemente por ser amante de los animales decidieron apoyarlo, participar en él, y que fuéramos hoy en días esas más de 33.000 personas que hemos estado corriendo a lo largo de estos años Perrotón. Por eso ha sido una muy grata sorpresa ver con qué respeto, con qué cariño y con qué entusiasmo la gente se ha vinculado al proyecto.

– ¿Qué expectativas tienes?

–Las que hemos forjado todo el equipo, que trabajamos todo el año para que Perrotón sea un éxito, y que son que el próximo 10 de octubre 5.000 corredores con sus perros podamos correr en la plaza de Colón, que podamos celebrar este décimo aniversario, y que podamos seguir cumpliendo los objetivos de Perrotón, que son concienciar a la gente de lo que es la adopción y en correr contra el abandono. Es nuestra filosofía.

–¿Cómo ha sido este año de pandemia para el abandono de animales? ¿Y en lo que respecta a las adopciones?

–Como presidenta de la fundación Arca de Noe (que cuenta con un centro de protección animal y de acogida de animales abandonados en la Comunidad de Madrid) he de decir que no hemos tenido más abandonos de lo normal. Más bien al contrario, lo que se ha producido es un aumento de las adopciones. De hecho, muchas familias nos han instado a la adopción y hemos sido nosotros los que en cierta medida durante muchos meses las hemos parado. Para que esas adopciones no fueran impulsadas porque la gente se quedaba en casa, y unas veces porque si salías con el perro estaba permitido y parece que era la excusa para tener perro, y otras porque mucha gente ha iniciado el teletrabajo, y ahora tiene más tiempo para estar con el perro, pero en algún momento van a tener que volver a la oficina y no sabemos qué va a pasar con esos perros. Por lo tanto hemos sido muy cautos. Las adopciones las hemos hecho muy contadas y siempre con familias que nos han demostrado de verdad que su situación iba a ser la misma que dentro de un año o de dos o cuando termine la situación covid.

-¿Qué beneficios crees que tiene adoptar un perro?

–Para mí la adopción es la mejor opción. Siempre.Como labor puramente social, la realidad es que tú adoptas, ayudas a un animal a salir de un centro de protección, de un refugio, y dejas vía para que pueda entrar y podamos ayudar a otro. Pero es que además hay que ver la realidad, y es que en un centro de protección actualmente hay animales de todo tipo, incluso de razas increíbles, y que igualmente han sido abandonados. Por lo tanto me parece que ir a un centro de protección animal actualmente es la única opción. Y beneficios todos. Todas las familias que han adoptado que conozco han cambiado considerablemente sus valores. Esos animales han participado de valores como la generosidad, la empatía, el amor. Todos los valores buenos que tenemos los seres humanos los animales los hacen destacar mas y ayudan a que los saquemos, Adoptar es síntoma de felicidad absoluta. No le veo mas que beneficios, ventajas. El animal llega una familia que le da todo y esa familia recibe muchísimo más de lo que da probablemente, porque los animales dan todo sin recibir apenas nada.