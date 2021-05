Los enfermos de cáncer denuncian que el Plan de Recuperación les puede dejar sin medicinas innovadoras

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) ha hecho público un duro comunicado, firmado por su presidenta Begoña Barragán, contra el Gobierno por el contenido del punto 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que les afecta de forma directa. Indica en primer lugar que en el apartado de inversión sanitaria “el riesgo de recortes económicos (pese a reconocerse una financiación baja) se constata muy pronto” y alude de forma directa a que el documento se posiciona “contra los medicamentos innovadores y señalándolos, ni más ni menos, como generadores de incertidumbres clínica y financiera ¿será una ‘errata’?”, se preguntan. Avisa de que Bruselas recibe en ese Plan “restricciones impuestas desde la burocracia” y “una acción dirigida a los médicos (no a las Asociaciones de Pacientes) para ilustrarlos sobre las ventajas de ciertos fármacos y desaconsejar otros por su coste y efectividad, a pesar de que estén incluidos en la Cartera de Servicios y cuenten con el aval de la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios”.

Y en materia concreta de cáncer, la Gepac señala en su escrito que “está bien que en el Plan se cuantifiquen los recursos que se van a destinar para informar y sensibilizar a la población, pero no resulta de recibo someter a los pacientes a la zozobra de no saber si podrán continuar sus tratamientos o si se antepondrá la llamada eficiencia económica a los resultados en salud”. Y pide finalmente a Sanidad que “hablen con las Asociaciones de Pacientes y busquen sus propuestas y colaboración. No nos consideren objeto de la asistencia sanitaria, sino protagonistas en el proceso de recuperación de nuestra salud”.