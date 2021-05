CYL se suma a Madrid: completará pauta con AstraZeneca si no hay una explicación “racional”.

Salud

La reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde se prevé tensa. Al anuncio de la Comunidad de Madrid de que, en caso de que Sanidad siga adelante con su postura de administrar las segundas dosis de Pfizer a los menores de 60 vacunados con Astrazeneca, hará una consulta unilateral a la Agencia Europea del Medicamento, se suma ahora el aviso de Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha advertido al Gobierno Central de que si no da “una explicación racional” para completar la pauta con Pfizer, la Junta suministrará AstraZeneca siguiendo todas las evidencias científicas.

En su opinión, la evidencia científica es “clara”, ya que se suspendió la vacunación con Astrazeneca porque había un problema de seguridad, que eran 7 eventos tromboembólicos por millón, por lo que ahora no se puede decir que es más segura la combinación con un ensayo de 400 personas sin grupo comparativo, que además lo único que dice es “que hay más efectos secundarios con la combinación”. “No se sujeta desde el punto de vista científico, epidemiológico, de salud pública, no entendemos las argumentaciones”, ha reiterado. De modo que ha añadido: “No podemos explicar a la población por qué tomamos esta decisión porque nosotros no lo entendemos. Si no se nos explican las medidas, tomaremos aquellas que entendemos que protegen mejor a la población, a más población y en el menor tiempo posible”.

Además, Igea ha señalado que esta decisión supone que se van a dejar de poner miles de dosis en una situación complicada ya que, al fin del estado de alarma, se suma que aún hay una parte muy importante de la población de entre 45 y 60 años que aún ocupa las ucis y tiene riesgos importantes. Y es que, como ha indicado esta mañana la consejera de Sanidad de Castilla León, Verónica Casado, “Hoy hay un incremento de casos que no me gusta nada”, refiriéndose a los 63 positivos más que se se han registrado en las últimas 24 horas, sumando un total de 306 casos en el día de hoy.

La consejera detalla además que, en estos momentos, hay unas 70.000 personas vacunadas con AstraZeneca en la región pendientes de recibir el segundo pinchazo, que debería haber llegado antes del 5 de mayo, pero cuya administración se retrasó a la espera de saber la eficacia de mezclar este suero con el de Pfizer. Por ello, si, finalmente, se decidiera que estas segundas dosis se tengan que suministrar con la vacuna de la compañía estadounidense, Castilla y León necesitaría “mañana mismo” 110 bandejas de este suero -128.700 vacunas-, porque las que hay almacenadas para este grupo de trabajadores esenciales menores de 60 años son las de AstraZeneca.

A propósito del estudio ‘CombivacS’ conocido ayer e impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, la titular de Sanidad ha lamentado que no ha sido hasta hoy cuándo ha podido leer el estudio y ha puesto el acento en el número reducido de pruebas que se han hecho -678- para llegar a la conclusión de que mezclar las vacunas aumenta la respuesta inmune. Para Casado, es “obvio” que al suministrar una segunda dosis, la respuesta inmune frente a la covid también se incrementa, pero ha puesto en duda que este estudio realmente sirva para saber si al combinar dos sueros diferentes también aumentan los efectos secundarios, ya que las muestras realizadas han sido “escasas”.

Igea, por su parte, ha mostrado confianza en que esta tarde, en el Consejo Interterritorial de Salud, todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en la pauta a seguir, “si no, nadie va a entender por qué unas comunidades vacunan con una cosa y otras con otra”.