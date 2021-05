Banco Santander lanza la XII edición del programa Explorer

Banco Santander, a través de Santander Universidades, y junto con el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), lanza la XII edición del programa Explorer, una iniciativa de gran éxito en España que este año amplía sus oportunidades a cuatro países; además de España, Argentina y, por primera vez, Chile y México.

Este programa apoya a jóvenes con espíritu emprendedor a desarrollar su idea de negocio para convertirla en proyectos viables, a través de técnicas de aprendizaje colaborativo. De esta forma, y durante 12 semanas, los participantes conectan con una comunidad internacional de emprendedores y desarrollan las habilidades necesarias para transformar su proyecto en una solución más sostenible.

La XII edición de Explorer se desarrollará de septiembre a diciembre de 2021 y será la segunda convocatoria que se lanza durante este año, un hecho sin precedentes en la historia del programa porque es la primera vez que se celebra más de una edición en un mismo año. Los equipos que lideren los proyectos más destacados disfrutarán, en verano de 2022, del Explorer Trip: una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en el hub de innovación EIA - European Innovation Academy de Oporto.

Toda la información sobre este programa está disponible en Santander X y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de agosto.

Casi 10.000 jóvenes emprendedores apoyados

Esta iniciativa de emprendimiento universitario ha apoyado hasta la fecha a casi 10.000 jóvenes españoles en sus 11 años de historia. La XI edición, celebrada entre enero y abril de este año, ha contado con más de 1.500 jóvenes y 898 proyectos de emprendimiento, repartidos por casi medio centenar de Explorer Spaces, en universidades e instituciones colaboradoras de toda España. En esta ocasión, la participación femenina ha alcanzado el 44%, superando la media de ediciones anteriores, que rondaba el 30% de los inscritos.

Durante tres meses, los jóvenes han recibido formación a través de una plataforma digital interactiva con contenidos y herramientas para desarrollar una solución de negocio sólida, viable y sostenible, así como apoyo y sesiones de trabajo grupal con compañeros de distintos centros con el propósito de fomentar el aprendizaje colaborativo.

Entre los proyectos que han pasado por la XI edición, destacan, por ejemplo, Goodvertia, una plataforma para facilitar la financiación de proyectos medioambientales; Sístole, un pantalón con tecnología wearable que monitoriza los latidos del bebé y el ritmo de las contracciones, recogiendo los datos en una app; NaturGo, una web de alojamientos eco certificados que estandariza los criterios de certificación, o Pictolex, que simplifica documentos jurídicos y los hace comprensibles al convertirlos en un cómic que tiene la misma validez legal que un contrato convencional.

Además de conceptos como la validación de los modelos de negocio, proyecciones financieras, creación de landing page o de pitch comercial, los participantes también han podido aprender e intercambiar ideas con fundadores de startups y expertos internacionales como Jacqueline Novogratz, pionera de la inversión de impacto y, según la revista Forbes, una de las mentes de negocios más brillantes o Steve Blank, considerado el padre del emprendimiento moderno por su papel protagonista en el nacimiento del método Lean Startup.

“Lo mejor de todo es la comunidad que se crea”, afirma Sebastián Pérez, de NeighborHub, participante en el Cantabria Explorer Space, que ha ideado una plataforma que conecta a propietarios de inmuebles de poco uso con empresas de logística para crear una red local de microalmacenes y mejorar la eficiencia de las entregas.

El programa también ha contado con sesiones Q&A con alumni Explorer, que han interactuado en diferentes plataformas sociales, como Lara Terán, cofundadora de Jardines del Aire, asegura que Explorer le ayudó a lanzarse y a no precipitarse: “no solo carecíamos de cualquier tipo de conocimiento económico financiero o de emprendimiento, sino que no nos terminábamos de creer que alguien como nosotras pudiera montar una empresa; lo veíamos demasiado grande, no sabíamos por dónde empezar”.

Para Teresa Aparicio, que participó en el programa Explorer hace varios años, y que ahora trabaja en Amazon Web Services como Account Manager, “lo que ha sido fundamental de Explorer es que me permitió conocer el ecosistema de startups y me conectó con muchos emprendedores de toda España. Acercarme a esta cultura del emprendimiento fue clave para descubrir lo apasionante que es y me hizo plantearme mi carrera”.