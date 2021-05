Lara Arreguiz, la joven que falleció de Covid en el suelo esperando una cama disponible

Lara Arreguiz tenía solo 22 años. Esta joven argentina, estudiante de veterinaria, murió por Covid-19 el pasado viernes mientras esperaba a ser atendida a las afueras de un hospital de Santa Fe ante el colapso sanitario que sufre el país debido a la nueva ola de la pandemia. La terrible imagen de la joven tendida en el suelo ha dado la vuelta al mundo. “Le llegó una cama muy tarde”, afirmó su madre tras compartir la fotografía.

Cuando llegó al centro sanitario, tal como ha relatado su madre, Claudia Sánchez, Lara, insulinodependiente, ya estaba “muy descompuesta, se ahogaba”. “Insistí tres veces en admisión para que por favor nos dejaran pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin covid”, aseguró su madre en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

“Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. ‘Me voy a acostar en el piso (suelo)’, me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera (chaqueta) para taparla por el frío”, detalló la progenitora.

Aquella era la tercera vez que Claudia llevaba a su hija a un centro de salud. Lara, con diabetes, comenzó a presentar síntomas de la enfermedad el 13 de mayo, pero su estado de salud empeoró en cuestión de horas. El 17 de mayo, día que le hicieron la prueba de Covid-19, los médicos le recetaron antibióticos. Sin embargo, no mostró ninguna mejoría y sus padres decidieron volver al hospital Iturraspe de Santa Fe, donde se produjo la triste imagen que ha causado un auténtico shock en Argentina.

“Yo entiendo el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada en el piso sin respirar y que nadie haga nada”, lamentó la madre.

Tras la agónica espera, la madre consiguió que su hija fuese enviada a una planta covid del hospital. Fue la última vez que la vio. El pasado viernes, Lara Arreguiz fallecía tras sufrir tres paros cardíacos. Aunque le controlaron su niveles de glucosa, el coronavirus le había generado un grave cuadro respiratorio y sus pulmones estaban severamente afectados.

“Cuando te toca en carne propia hay que vivirlo y es lo peor que te puede pasar estar en el hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te ayude. Espero que lo que nos pasó sirva para concientizar a la gente, que esto le puede pasar a cualquiera”, aseguró el padre de Lara a un medio local.

“Lara tuvo una cama muy tarde. Por falta de empatía, sentido común y profesionalismo. Anduvimos de acá para allá más casi dos días para tenerla. Y a terapia pasó en los últimos momentos. Ella era paciente de riesgo y debía ser prioridad en la atención. Los médicos hacen un juramento y acá no lo cumplieron”.