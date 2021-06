Fracasa la terapia de AstraZeneca para prevenir la infección de la Covid

El cóctel de anticuerpos que la farmacéutica AstraZeneca estaba desarrollando para prevenir la infección por Covid-19 no ha logrado los resultados esperados. La compañía ha evaluado si esta alternativa a la vacuna podría evitar que los adultos expuestos al virus durante los últimos ocho días desarrollaran síntomas de la enfermedad.

La terapia, denominada AZD7442 sólo fue efectiva un 33% para reducir el riesgo de que las personas desarrollaran síntomas en comparación con un placebo, un resultado no estadísticamente significativo, lo que significa que los resultados podrían deberse al azar y no a la propia terapia experimentada en sí. El estudio, en fase III, incluía a 1.121 participantes de Reino Unido y Estados Unidos.

La gran mayoría, aunque no todos, estaban libres del virus al comienzo de la prueba. Los resultados para el subconjunto de participantes que no estaban infectados al principio fueron más alentadores, pero el análisis principal se basó en los resultados de todos los participantes. ”Si bien este ensayo no alcanzó el criterio de valoración principal contra la enfermedad sintomática, nos alienta la protección observada en los participantes con PCR negativo después del tratamiento con AZD7442″, dijo la vicepresidenta ejecutiva de AstraZeneca, Mene Pangalos, en un comunicado, informa Reuters.

La compañía confía en realizar más ensayos para poder acreditar la eficacia de su producto. De hecho, podría realizarse un ensayo clínico más grande para probar el fármaco en personas con el sistema inmunitario debilitado como enfermos de cáncer o trasplantados. El AZ7442 pertenece a una clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales que imitan los anticuerpos naturales producidos por el organismo para combatir las infecciones.