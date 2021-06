Los vacunados que tengan contacto con un positivo no tendrán que guardar cuarentena

El Comité de Salud Pública ha actualizado la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19″ para adecuarla al proceso de vacunación. Hasta ahora, los que estaban exentos de cuarentena si habían tenido contacto estrecho eran aquellos que habían pasado el virus en los seis meses anteriores. Ahora, también se librarán los que tengan la pauta completa de vacunación.

En el documento, se especifica que aquellos que terminen el proceso y sean considerados contacto estrecho “estarán, de forma general, exentas de cuarentena”. El Ministerio de Sanidad considera contacto estrecho a aquel que ha proporcionado cuidados a un infectado sin las medidas de protección adecuadas o bien a la persona que ha estado en el mismo lugar que el positivo a menos de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin las medidas de protección adecuadas.

Aunque los vacunados ya no tendrán que hacer la cuarentena de 10 días que indica Sanidad, sí que establece la realización de una PCR al inicio y otra a los siete días del contacto con el caso confirmado. Además, recomienda evitar el contacto con personas vulnerables y no vacunadas. Asimismo, indica en el documento “se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles”.

Se considera que una persona está totalmente inmunizada contra la Covid a los 15 días después de recibir la segunda dosis en el caso de que sea una vacuna de dos inyecciones o tres semanas en el caso de ser una vacuna monodosis. No obstante, todavía se desconoce si una persona inmunizada es capaz de contagiar. Los ensayos clínicos se diseñaron para evaluar si las vacunas previenen los síntomas de la covid, no si previenen la infección. Por lo tanto, es una pregunta para la cual aún no hay una respuesta definitiva.

Sin embargo, hay evidencia preliminar de que las vacunas contribuyen a reducir la transmisión del virus. Para empezar, se ha visto que las personas vacunadas tienen menor riesgo de infección (por ejemplo, un estudio en los EE.UU. con casi 4.000 sanitarios muestra que el riesgo de infección se redujo en un 90% tras la segunda dosis de vacuna de ARNm). De manera similar, un estudio realizado con personal sanitario en Cataluña y otro estudio en Israel muestran una reducción de entre el 8%5 y 96% de infecciones en personas vacunadas con dos dosis. Además, las personas que se infectan después de recibir la vacuna parecen tener una carga viral mucho menor, incluso tras una sola dosis. Finalmente, un estudio en Gran Bretaña muestra que las personas que se infectaron tras haber recibido una primera dosis de vacuna contagiaron a menos contactos que las personas no vacunadas . Es probable que la transmisión se reduzca todavía más tras haber recibido las dos dosis. Un estudio en Israel muestra que, por cada 20% de personas vacunadas en la comunidad, el número de infecciones en personas no vacunadas se reduce a la mitad.

Según advierte el Institutto ISGlobal, “reducir no es lo mismo que eliminar, así que las personas vacunadas deben seguir aplicando las medidas preventivas (uso de mascarillas, distancia social) hasta que un porcentaje suficiente de la población esté vacunado”.

