La familia es el eje en torno giran los españoles en la encuesta del CIS sobre la pandemia

Los españoles se sienten muy contentos con su vida familiar. Y eso que en pandemia el contacto tan estrecho en una casa, la mayoría de las veces más bien pequeña, supuso todo un reto. Hasta un 42,7% se muestra «completamente satisfecho» y un mínimo 0,8% están que se tiran por la ventana. Así lo descubre la muestra del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada ayer bajo el título «Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia de la covid-19».

El CIS hurga en cómo hemos sobrevivido en estos tiempos de aislamiento, es decir, a través de internet, y saca a relucir que un 70,3% lo utiliza pero reconoce que provoca una disminución de la comunicación con la familia y llega hasta el 78,6% los que temen que el uso de las nuevas tecnologías provoca que las personas se aíslen más. Y eso que no nos fiamos de las experiencias personales vividas por la red de redes. Un 45,2% las creen inseguras, el 44,4% asumen que no les van a proporcionar calor humano, el 43,1% encuentra muy falsas las relaciones que se establecen por este cauce y el 40% no les tiene ninguna confianza.

La experiencia familiar satisfactoria se justifica porque al ser preguntados los españoles por quiénes creen que les ayudarían en caso de necesidad, el 64,4% no duda en que serían sus familiares, y un 36,8% los amigos. Sólo un 9% espera algo de sus compañeros de trabajo.

¿Y cómo han pasado los jóvenes la pandemia? Más de la mitad (50,9%) reconoce haber visto páginas pornográficas durante la temporada más dura del confinamiento –entre marzo y junio de 2020–.

Ampliando a todas las edades, el CIS determina que un 18,6% de ciudadanos visitó de forma asidua estas páginas (frente a un 60,3% que ha respondido que no). De ellos, apunta el CIS, un 28,4% eran hombres, es decir, el triple que las mujeres que aseguraron visitar estas web (9,4%).