El profesor Antonio Guirao, experto de la Universidad de Murcia, que colabora desde el inicio de la crisis con el Ministerio de Sanidad sobre el comportamiento del virus, acaba de publicar su último informe en el que apunta hacía una posible quinta ola de coronavirus en España.

Bajo el título ‘Riesgo de quinta ola durante el verano’, el experto advierte que en el último tercio de junio se ha producido un cambio de tendencia y la epidemia vuelve a crecer, situación que podría consolidarse como ha ocurrido en Reino Unido, a pesar de tener un alto porcentaje de población adulta vacunada.

Según el profesor, durante junio la epidemia ha pasado de una fase de estancamiento a una nueva fase de crecimiento. Hasta mitad de mes, el número reproductivo osciló entre 0.85 y 0.95, con un descenso muy lento de la curva de contagios, menor del que debería haberse producido para llegar al verano con IA-14 (incidencia acumulada en 14 días cada 100 mil habitantes) por debajo de 50.

Actualmente, el número reproductivo ha subido hasta situarse en el intervalo de 1.1 a 1.2, lo que significa un período de duplicación de entre 3 y 5 semanas. “Si esta tendencia se consolida, a final de julio se podrían dar entre 10.000 y 15.000 contagios diarios en España, incluso teniendo en cuenta la vacunación”, advierte Guirao en su informe.

Riesgo de "quinta ola" durante el verano

Para el experto el actual repunte ocurre por varios motivos: hay muchos grupos de población todavía sin vacunar, especialmente los de menor edad; la vacunación en el grupo de 60 a 69 años todavía está muy retrasada; y la eficacia de las vacunas no es del 100%. La entrada en escena de la variante Delta sería un factor adicional.

Además, en la población más joven se dan tres circunstancias: está aún sin inmunizar, interactúa fuertemente y puede producirse de cara al verano una situación de laxitud máxima del cumplimiento de medidas. Y estos tres factores, según Guirao, pueden desencadenar “una subepidemia con el virus totalmente fuera de control”.

De hecho, ya se está observando un aumento exponencial de la incidencia en la población adulta y joven no vacunada. Uno de los ejemplos lo tenemos en el macrobrote que se ha dado en Mallorca entre estudiantes que ya acumula más de mil contagios en distintas comunidades autónomas.

“El riesgo en este momento es muy alto y la situación podría tornarse muy grave pues hay más de 7 millones de personas susceptibles sólo en el rango de 15 a 30 años”, añade.

“Actuar con prudencia y no con urgencia”

En declaraciones este viernes a Onda Cero, el profesor pide que se “actúe con prudencia y no con urgencia” y reclama medidas de restricción adecuadas y armonizadas para frenar el aumento de los contagios en la población joven hasta que no lleguemos a un 60 ó 70 por ciento de la población inmunizada en España.

“El Gobierno no puede basar su estrategia solamente en la inmunización de la vacuna. Con eso no basta. Es un error” dice Guirao y añade que aunque no se vaya a producir un colapso hospitalario porque, en general, en los jóvenes el coronavirus no causa de forma grave, sí puede producir muertes en personas jóvenes.