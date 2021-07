¿Protege la vacuna de Janssen frente a la variante Delta? Algunos expertos se ponen una dosis extra de Pfizer

Expertos en enfermedades infecciosas de EE UU analizan la necesidad de una refuerzo de las fórmulas de Pfizer o Moderna para las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson contra la Covid-19, que es de una sola una dosis, debido a la expansión de la variante Delta del coronavirus.

El debate se centra en las preocupaciones sobre los niveles de protección de la vacuna de Johnson & Johnson contra la variante que se detectó por primera vez en India de la que ya se han detectado casos en 100 países.

Algunos científicos estadounidenses ya han comenzado a aplicarse una segunda dosis de refuerzo de Pfizer. Es el caso de la doctora Angela Rasmussen, investigadora de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan, o Jason Gallagher, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Temple.

Rasmussen dijo en Twitter el martes martes pasado que había recibido una dosis de la vacuna de Pfizer para “completar” la de Janssen que recibió en abril. La viróloga explicó que el aumento de la variante Delta en el Reino Unido, donde más del 95% de las nuevas infecciones son causadas por esta cepa, muestra la “importancia crucial” de vacunar al mayor número de personas posible.

“Si vive en una comunidad con un nivel de vacunación bajo en general, le sugiero que considere seriamente hacerlo”, tuiteó Rasmussen.

El experto Jason Gallagher recibió una dosis de Pfizer en un clínica de vacunas de Filadelfia. El científico había recibido en noviembre la vacuna Johnson & Johnson en un ensayo clínico.

Gallagher también indicó que estaba preocupado por los datos del Reino Unido que muestran una menor eficacia contra la variante Delta para las personas que recibieron una dosis de vacuna.

“Si bien la situación ha mejorado mucho en los Estados Unidos, la variante Delta se está extendiendo. Parece un poco más preocupante en términos de infecciones con las vacunas de dosis única”, dijo. “Así que me lancé”.

“No hay duda de que las personas que reciben la vacuna de Johnson & Johnson están menos protegidas contra la enfermedad” que las que reciben dos dosis de las otras inyecciones, dijo a Reuters el doctor Michael Lin, profesor de Stanford.

Estudios realizados en Reino Unido muestran que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son altamente efectivas contra la nueva variante india del coronavirus, ofreciendo un 88% y un 60% de protección respectivamente. Asimismo, un estudio sobre la vacuna de Moderna apunta a que este suero mantiene su actividad neutralizante contra la variante Delta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió este jueves de la importancia de recibir la pauta completa de inmunización. Existe evidencia científica de que los preparados de Pfizer/BioNTech y de AstraZeneca funcionan contra la variante Delta, aunque la protección se reduce con solo una dosis. Con dos, en cambio, es “excelente”, explicó la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood.

No obstante, las autoridades sanitarias de Estados Unidos no han recomendado una vacuna de refuerzo después de haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson. Los CDC señalaron en una reunión esta semana que aún no hay evidencia significativa de una disminución de la protección de las vacunas.