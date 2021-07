“Estamos en una situación muy complicada respecto a la transmisión”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha usado hoy la estrategia inversa para referirse a la responsabilidad de los jóvenes en los brotes que han cambiado la situación de estabilidad en el control de la pandemia por una de preocupación. Se ha dirigido a ellos desde la compresión de que “estamos pidiéndoles un esfuerzo de madurez muy superior al del resto de la población, o al menos uno mucho más largo”, en referencia a que los aumentos en la transmisión se están dando en los menores de 30 debido al hecho de que no están vacunados.

Simón también ha lamentado que “hoy los datos no son nada buenos”. Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 32.607 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, unas cifras muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.179 positivos. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 204,16, frente a 152,82 el viernes.

La edad media de los casos ahora mismo es alrededor de los 30 y 35 años, independientemente de la variante, según ha precisado Simón. “Entre los mayores la incidencia es muchísimo más baja”, ha puntualizado, no obstante.

Pese a este aumento de contagios, Simón ha celebrado que la ocupación hospitalaria es “aún aceptable”. “Podemos responder todavía ante un incremento superior de contagios. Los incrementos no están reflejando un aumento en los parámetros de gravedad. Ahora mismo estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión pero al menos no se está reflejando todavía”, ha argumentado.

El director del CCAES ha insistido, al respecto, en que “cuanto mayor sea la transmisión en grupos no vacunados, más posibilidades hay de que personas vacunadas no inmunizadas entren en contacto con el virus y se puedan tener algunos cuadros más graves”. Por ello, ha advertido de que hay “un riesgo importante” de que se produzcan ingresos hospitalarios y muertes en personas de mayor edad vacunadas pero no inmunizadas si los contagios siguen aumentando.

“Existe un riesgo importante de que si sigue aumentando la incidencia puede repercutir en los grupos de mayor edad más vulnerables, que pueden tener la posibilidad de no haberse inmunizado pese a haberse vacunado”, ha alertado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa, aunque ha puntualizado que se daría en “números pequeños”.

Nuevo record en la vacunación

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha detallado que en la última semana se han superado los cuatro millones de dosis administradas, un nuevo récord. “No nos sorprende. Sabíamos de la capacidad de nuestro sistema sanitario no solo para llegar a estos umbrales sino incluso para aumentarlos”, ha comentado.

Así, ha defendido que, junto con Portugal, en la última semana España ha sido “el país europeo que más dosis ha administrado en función de su población”, por encima del ritmo de Reino Unido, Estados Unidos, China o Japón. Calzón considera que el ritmo puede seguir aumentando, ya que esta semana llegarán hasta 2,6 millones de dosis de vacunas.

En cuanto al certificado de vacunación, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han emitido hasta 4,5 millones, mientras que en los aeropuertos españoles se han validado hasta 93.200 de viajeros extranjeros que han podido agilizar su entrada en España.