Varias mujeres afirman que les ha crecido el pecho tras recibir la vacuna Pfizer: ¿qué dicen los expertos?

Varias mujeres en Noruega han denunciado en las redes sociales que tras recibir la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 han notado un peculiar efecto secundario: les ha aumentado el tamaño del pecho.

Emma, una joven de 17 años, publicó un vídeo en la red social Tik Tok, en el que aseguró los pechos le habían crecido considerablemente 15 días después de recibir la dosis. “Subí una talla de sujetador. Fue una especie de crisis para mí”, explicó la joven. Pero este no es el único caso. Decenas de mujeres han afirmado haber sufrido la misma reacción tras la inyección.

El especialista Heinrich Backmann, médico jefe del centro de diagnóstico de mama del Hospital Nordland, explicó a la cadena noruega NRK, que estos cambios se deben a una inflamación de los ganglios linfáticos. “El cuerpo cuenta con diversos métodos de autodefensa cuando lidia con un patógeno, siendo éste un ejemplo de ello”, afirmó. Sin embargo, agregó que dicho efecto es transitorio y que después de unas semanas el pecho vuelve a su tamaño usual.

Por su parte, Steinar Madsen, director médico de la Agencia Noruega de Medicamentos declaró que “aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres que reciben la vacuna tendrán de los ganglios linfáticos inflamados en la axila”. Esa inflamación “hace que los senos sean impulsados un poco hacia adelante y de esta manera quede la sensación de son más grandes”.

De acuerdo con medios internacionales, la farmacéutica Pfizer asegura que hasta ese momento no se habían reportado casos de esta índole. No obstante, Jofim Henriksen, responsable de comunicaciones del laboratorio, no descarta la posibilidad de una reacción inmunológica como la descrita.