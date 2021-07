Los contagios entre vacunados invalidan el protocolo de Sanidad

Pese a que las coberturas de vacunación son elevadas –casi el 50% de la población tiene la pauta completa–, la quinta ola ha explotado por las altas incidencias entre jóvenes. El alto nivel de transmisión ya empieza a impactar en los hospitales. La ocupación de camas UCI por enfermos Covid es del 8,7%, dos puntos más que hace una semana. Y en comunidades como Cataluña, donde la incidencia acumulada a 14 días supera el umbral de los 1.000 casos, las Unidades de intensivos están al 20%. Por eso, se hace necesario mantener las medidas que ayudan a frenar la propagación del virus. También entre los que están vacunados. Porque ellos también pueden propagarlo.

Hay un porcentaje pequeño de personas –diversos estudios estipulan que entre el 1% y el 10%, aunque podrían ser más– que pese a estar completamente vacunado se contagia. Hay que recordar que las vacunas no son cien por cien efectivas y, por otro lado, que la variante Delta es mucho más tranmisible y tiene un mayor escape inmunitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos expertos dudan del cambio de criterio del Ministerio de Sanidad respecto a las cuarentenas de vacunados. El Ministerio de Sanidad modificó el mes pasado el protocolo y exime a los inmunizados con pauta completa que hayan estado en contacto estrecho con un positivo de hacer aislamiento. Se consideran contactos estrechos a las personas que han compartido espacio con un infectado de Covid a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos sin protección.

Ahora, con en el pico de la quinta ola azotando ya a los hospitales de algunas comunidades, expertos como Rafael Bengoa, ex consejero de Salud en el País Vasco y asesor internacional en materia de Salud Pública, recelan de esta nueva pauta. Considera que «con los datos que tenemos ahora, que están disparados y al alza, y que ya están impactando en los hospitales, lo mejor es pedir la máxima prudencia a la gente». Bengoa insiste en recordar que «la vacuna no es una varita mágica, la gente vacunada no es invulnerable al virus». Por ello, sostiene que no es recomendable en este escenario trasladar un mensaje a los vacunados de total libertad. Sobre todo, teniendo en cuenta que «muchos jóvenes están empezando ahora el proceso». «El problema no es que se contagien ellos en un botellón, sino que lleven al virus a casa donde sí puede haber personas vulnerables».

El cambio de criterio de Sanidad que pone en valor la protección que ofrece la pauta completa, provocó un rifirrafe en Twitter entre dos conocidos investigadores catalanes. El internista Oriol Mitjà aplaudió esta relajación de restricciones a las personas vacunadas, puesto que «tienen mucha menos probabilidad de ser portadoras del virus» y que «incluso cuando se infectan tienen menos carga viral, menos síntomas y transmiten mucho menos la infección». El investigador Salvador Macip, doctor en Medicina y Cirugía, no dudo en rebatirle. Para acercarse al máximo al «riesgo cero sería mejor hacer cuarentena», le dijo, alegando que él mismo, que ya ha recibido las dos dosis, se ha acabado infectando.

Por su parte, el jefe del Servicio de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, subraya que es un asunto que genera mucha discusión. «Sabemos que las personas vacunadas se pueden contagiar, pero también que tienen menos probabilidad, aunque no sabemos cuánta».Trilla avala que si los vacunados que no desarrollan síntomas no estén sujetos a restricciones, teniendo en cuenta que «en EE UU llevan más tiempo con esta pauta y no se ha reportado un estudio que diga que se están colando muchos positivos». Además, apunta que un 40% de los que sí se recomienda hacer cuarentena no la hace. Por eso, alega «hay que favorecer medidas que se sepan que se van a cumplir».