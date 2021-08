Estos son lo consejos de la DGT para evitar el sueño al volante este verano

Como cada año, millones de españoles se han lanzado a las carreteras en el mes de agosto para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Este año, más que nunca, la situación de la pandemia ha obligado a que los españoles se decanten por un turismo nacional, por lo que el número de desplazamientos podrá ser más intenso en las carreteras y localidades más frecuentadas, como es el caso del Levante o de Andalucía.

Para evitar llevarse disgustos innecesarios, que ya bastantes nos hemos llevado durante el último año y medio, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a recordar cinco consejos imprescindibles para cualquier desplazamiento por carretera y que nos servirán para llegar a nuestro destino sanos y a salvo para poder disfrutar de los días de descanso.

Así, es obvio que hay que realizar los viajes descansados, no distraernos durante la conducción, respetar la señalización, parar cada cierto tiempo... y si se tiene algún síntoma de somnolencia parar de manera inmediata y no dejarlo para cuando pueda ser demasiado tarde.

Por ello, la DGT considera imprescindible mantenerse hidratado, algo que se nos olvida a veces en verano y que permite estar alerta y no despistarnos. “Es importante mantenerse hidratado en todo momento durante el viaje, ya sea con agua, zumos o refrescos. Esto evitará que los reflejos disminuyan y que el riesgo de accidente por distracción aumente”, indica la DGT en un hilo de Twitter publicado hoy.

Millones de españoles van a desplazarse por las carreteras este verano. Si eres uno de ellos, conduzcas el vehículo que conduzcas, te damos 5 consejos para la preparación del conductor.



Disfruta de #ElVeranoMásEsperado 👇 pic.twitter.com/bRQdJEepRh — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 4, 2021

Pero estar hidratado no significa que lo podamos hacer con bebidas alcohólicas. De hecho, recurriendo al clásico, si se bebe no se puede conducir. Cualquier graduación afecta a la conducción y puede provocar consecuencias fatales, de las que no podremos olvidarnos durante el resto de nuestras vidas, Según indica la DGT, solo en 2019, el alcohol estuvo detrás del 25% de los accidentes mortales en carretera. Recuerda: la graduación más segura es la 0.0%”.

Una de las mayores preocupaciones de los conductores es tratar de llegar cuanto antes al destino y para ello a veces cometen errores que pueden ser peligrosos. Son muchos los casos, en los que el conductor tratar de dilatar el tiempo hasta la primera parada lo máximo posible para que el viaje no se haga tan largo. Este error es muy común y no es nada recomendable. De hecho, la DGT recomienda iniciar el viaje descansado y hacer paradas cada dos horas o 200 kilómetros para “estirar las piernas, desentumecer los músculos y airearte para retomar el viaje de manera tranquila y segura”.

En cuarto lugar, es importante llevar ropa cómoda y amplia para el viaje. Si se va a realizar un desplazamiento largo, es necesario encontrarse cómodo al volante. Para ello también es conveniente llevar el coche a una temperatura adecuada, que no supere los 23 grados, a partir de la que suelen aparecer los síntomas de somnolencia. Y si la temperatura interior del vehículo es de 35 grados, “el calor puede provocar síntomas similares a una alcoholemia”. La somnolencia es similar a una alcoholemia de 0,5 miligramos,

La alimentación también puede ayudar a evitar el sueño, siempre que no se trate de alimentos pesados y de difícil digestión.

Por último y no por ello menos importante, es muy recomendable el uso de los intermitentes para indicar a los coches que nos rodean cual es nuestra intención y respetar la distancia de seguridad con los demás vehículos. “Recuerda que no conduces solo: evita los posibles accidentes indicando qué vas a hacer y sigue las normas”, concluye.