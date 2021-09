El cariñoso mensaje en una esquela que se ha hecho viral: “Ahora sabemos que morir de amor, se puede”

Las esquelas siguen formando parte de las páginas de los periódicos, las cuales sirven para dar aviso de la muerte de un ser querido. Una esquela se puede elaborar en diversos formatos y algunas de ellas contienen algún mensaje de despedida.

Por lo general, el contenido de ese mensaje suele ser de amor, cariño o recuerdo hacia el fallecido, aunque en ocasiones aprovechan este espacio para reseñar alguna característica de este o para mandar algún mensaje al resto de familiares.

Así, podemos recordar una esquela publicada en ‘El Faro de Vigo’ que se convirtió en viral en Twitter, ya que destacaba la suculenta forma que tenía Miguel Ángel Rodríguez Torres de decirles a sus allegados que les quería: “Si nunca te mandó a tomar por culo, no te quería”, decía.

En esta ocasión, otra esquela publicada en el mencionado diario gallego se ha convertido en viral por el fuerte amor que sentía Silvino, llamado cariñosamente como ‘Selvi’, por su mujer. Descrito como “compañero de vida de Mucha”, la esquela dice lo siguiente: “Porque morir de amor, se puede. Porque 63 años a su lado, no te parecieron suficientes. Porque tu lealtad sigue cuando se acaba la vida. Por todo eso, has querido seguirla. ¡Nos has enseñado tantas cosas! Ahora sabemos que morir de amor, se puede”. El fallecimiento se produjo el pasado 11 de septiembre, a los 91 años de edad.