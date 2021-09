¿Excomulgar a Biden? «No he negado la eucaristía a nadie»

«Nunca he negado la Eucaristía a nadie, ¡no sé si alguien ha venido en estas condiciones!». Así de taxativo se mostró ayer el Papa, en el vuelo de regreso a Roma después de una intensa agenda de cuatro días que le ha llevado a Hungría y Eslovaquia. Era su reflexión en la habitual rueda de prensa con los enviados especiales, cuando fue preguntado por la intención de los obispos de Estados Unidos de elaborar un documento en el que, sin citar directamente al presidente católico Joe Biden, buscan condenarle de forma implícita a la excomunión por el respaldo de su Administración a las políticas abortistas.

«La comunión no es un premio para los perfectos –pensemos en el jansenismo–, la comunión es un don, un regalo, es la presencia de Jesús en la Iglesia y en la comunidad», apreció Francisco. Eso sí, a renglón seguido con la misma contundencia se refirió al aborto como «un homicidio». «Quien aborta mata, sin medias palabras», aseveró.

En el transcurso de vuelo, el Pontífice volvió a ser preguntado por su posicionamiento sobre las bodas gais. «El matrimonio es un sacramento de la Iglesia y no se puede cambiar, pero hay leyes que intentan ayudar a la situación de tanta gente de orientación sexual diferente y esto es importante», apuntó, con una propuesta: «Que se les ayude, pero sin imponer cosas a la Iglesia que por su naturaleza no se pueden».

Francisco también fue sondeado sobre su opinión sobre la vacunación contra el coronavirus entre menores. «De niños nos ponían las vacunas y nadie decía ni mu», defendió, compartiendo que le resultaba «un poco extraño» la resistencia de algunos a recibir el suero cuando «tenemos una larga historia» de vacunaciones como la de la poliomielitis o el sarampión.

Incluso hizo una confesión pastoral: «Dentro del colegio cardenalicio algunos son negacionistas y uno terminó ingresado». Francisco hacía alusión indirecta al purpurado norteamericano Raymond Burke, que estuvo ingresado en la UCI y que es uno de los manifiestos opositores de su pontificado.

Como cierre a su peregrinación por Europa central, Jorge Mario Bergoglio también comentó que la UE no puede quedar reducida a una «oficina de gestión». «Tiene que ir directamente a la mística, buscar las raíces de Europa y llevarlas adelante», recomendó el Papa argentino, que alertó después de «algunos intereses, quizá no europeos, intentan utilizar la Unión Europea para la colonización ideológica, y eso no es bueno».