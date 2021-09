Críticas al presidente canario por calificar el volcán de “fiesta de la naturaleza”: “¿Bonito? Lo estamos perdiendo todo”

“Será muy bonito cuando lo ves desde la tele, en la península, o desde la otra punta de la isla, pero nosotros lo estamos perdiendo todo, así que ¿qué tiene de bonito para nosotros? Es toda una vida de trabajo y esfuerzo sepultada”. Son las palabras de la hija del propietario de una de las fincas plataneras que está en el “recorrido previsto” de la lava del volcán de la isla canaria de La Palma, que ayer comenzó su erupción a eso de las tres de a tarde, hora local. Ella, como tantos otros desalojados de al zona de influencia (ya son más de 5.000 personas que han tenido que abandonar su hogar), no han recibido con agrado las palabras del presidente canario, Ángel Víctor Torres, cuando calificó ayer en una radio local de “fiesta de la naturaleza” lo que estaba sucediendo en la isla. “Hay que disfrutar de este espectáculo histórico de la naturaleza que estamos viendo miles de personas, la cosa está siendo una “fiesta de la naturaleza”, que siga siendo lo que está siendo, una fiesta absoluta y por tanto una noticia que nos da la naturaleza y esperemos que pueda ser para disfrutarla. Un día histórico y para recordar”. El video circulaba ayer vía WhatsApp entre los cientos de evacuados en el campo de fútbol de El Paso, y la indignación era evidente. “Puede ser bonito para un geólogo pero no cuando te toca vivirlo en primera persona. Somos muchos los que estamos angustiados por si alguna colada de lava sepultará o no nuestras casas, no lo podemos ver como algo a disfrutar. Día histórico desde luego que ha sido, pero no para bien”, explica la mujer.

“No podemos caer en frivolidades y hablar de belleza”

Según Primitivo Jerónimo, un profesor de la isla, también afectado por el área de influencia de la erupción de Montaña Rajada, considera que no se puede hablar “belleza” por respeto a los evacuados. “No se puede hablar de belleza, no se puede hablar de turismo ni fuegos artificiales porque hay gente que lo está perdiendo todo”. “La gente de Alcalá, El Paraíso, Cinco Caminos...está soportando con enorme sufrimiento la maldad del fuego infame de este volcán, que no es de juguete. No podemos caer en frivolidades”. Como tantos vecinos de la “isla bonita”, asegura que “nadie imaginaba que al oeste de Cabeza de Vaca, la zona de castañeros más famosa de la isla, nos fuera a visitar el pérfido volcán”. “Lo primero es salvar a mi familia, que vive a escasos 300 metros. Después, el caos. Montaña de Bruno, La Hoya, atraviesa la carretera de Las Machas, El Paso, Tajogaite. La primera casa que engulle es en La Hoya y Tajogaite pero sigue descendiendo. Muchas casas, muchas zonas pobladas antes de llegar al mar”.