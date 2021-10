La intersexualidad: qué es, cómo surgió el movimiento y cuáles son sus símbolos

La gente suele asumir que el mundo está dividido en dos grupos claramente definidos, hombres y mujeres. Y que todas las características biológicas y genéticas caen en una de estas dos categorías. Sin embargo, este no es siempre el caso. Las características sexuales de millones de personas en el mundo no se ajustan a la dualidad típica de los cuerpos masculinos o femeninos. Muchas de estas personas, aunque no todas, se identifican como personas intersex o intersexuales. En términos generales, la intersexualidad se utiliza para describir diversas variaciones naturales que afectan los genitales, las gónadas, las hormonas, los cromosomas u órganos reproductivos. A veces, estas características son visibles desde el nacimiento, a veces aparecen en la adolescencia y, a veces, no son obvias en absoluto. Para dar visibilidad a este colectivo y reivindicar sus derechos, coincidiendo con el aniversario de la primera manifestación pública de personas intersexuales, el 26 de octubre se celebra mundialmente el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, o también llamado Día de la Intersexualidad.

Las características intersexuales son variaciones físicas en los genitales, cromosomas u otras características relacionadas con el desarrollo de las características sexuales. Un detalle relacionado que caracteriza a las personas intersexuales es la ambigüedad genital. Una persona puede tener vagina pero no ovarios. O puede tener un pene, que en realidad es un clítoris más desarrollado de lo habitual. La proporción de características masculinas o femeninas de las personas intersexuales es muy variable y pueden comenzar a manifestarse en cualquier momento después del nacimiento.

¿Cómo surge este día?

El evento conmemora la primera manifestación pública de personas intersexuales en América del Norte, más concretamente en Boston, el 26 de octubre de 1996. Fuera de la sede donde la Academia Americana de Pediatría convocaba su conferencia anual, la socióloga Morgan Holmes y el activista intersexual Max Beck, de la “Intersex Society of North America”, planeaban exponer sus investigaciones en la Convención Anual de la Academia Americana de Pediatría, pero la organización decidió no incluir sus ponencias en la programación. Para intentar concienciar sobre las malas prácticas relacionadas con la intersexualidad, Holmes y Beck decidieron protestar durante horas frente a la sede de la convención. Para ello contaron con la ayuda de otros activistas y algunas organizaciones LGTB+ como “The Transexual Menace”. Esta acción improvisada dio lugar a un día para reclamar el derecho a la propia integridad corporal, el derecho a la autonomía física y a la autodeterminación.

¿Cuál es su símbolo?

Símbolo intersexualidad FOTO: La Razón (Custom Credit)

Hoy en día existen muy pocos símbolos específicamente intersexuales. Muchos de los símbolos son utilizados por minorías sexuales y de género, y ,en ocasiones, se utilizan para representar a personas intersexuales. Estos incluyen símbolos que también se utilizan para representar la bisexualidad, transgénero y bigénero. El uso de símbolos de género presupone una idea específica de lo que son las personas intersexuales: la arbitrariedad de sexo. Sin embargo, la definición de personas intersexuales basada en los derechos humanos se refiere a los a los rasgos intersex y a las variaciones en las características sexuales. Admiten que algunas personas intersexuales pueden interpretarse a sí mismas como personas intersexuales, mujeres intersexuales, hombres intersexuales y personas intersexuales no binarias. Los símbolos populares exclusivos de las personas intersexuales incluyen la orquídea y la bandera intersexual.