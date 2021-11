La covid, tercera causa de muerte tras corazón y tumores

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer su informe Defunciones según la Causa de la Muerte sobre el año 2020 donde muestra que el grupo de enfermedades del sistema circulatorio –aterosclerosis, infarto de miocardio, angina de pecho, prolapso mitral, estenosis, arritmia o isquemia– se mantuvo como primera causa de muerte, con el 24,3% del total y una tasa de 253,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, seguida de los tumores, con el 22,8% y una tasa de 238,1. Las enfermedades infecciosas, que incluyen la covid identificada y la covid no identificada (sospechosa), fueron la tercera causa de muerte con el 16,4% del total y una tasa de 170,6. El grupo de las enfermedades respiratorias se situó como cuarta causa de muerte, con el 8,6% del total y una tasa de 89,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

En total, en el año 2020 se produjeron en España 493.776 defunciones, 75.073 más que en el año anterior (un 17,9% más). Por sexo, fallecieron 249.664 hombres (un 17,4% más que en 2019) y 244.112 mujeres (un 18,5% más). El número de fallecimientos aumentó respecto al año anterior todos los meses del año, excepto en enero, febrero y junio. Los meses con mayor incremento de defunciones fueron abril (un 78,4% más que en abril de 2019), marzo (un 57,1% más) y noviembre (un 21,8%). La tasa bruta de mortalidad se situó en 1.042,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes, con un aumento del 17,3% respecto al año anterior. El 96,7% de las defunciones se debieron a causas naturales (enfermedades). En 2020 fallecieron 477.698 personas por estas causas, un 18,7% más que en 2019. Por meses, los mayores incrementos se dieron en abril (81,9%) y marzo (59,3%). Por su parte, las causas externas se redujeron un 0,4% en 2020, siendo abril (16,8%) y mayo (9,4%) los meses con mayor descenso.

Otros incumplimientos

Uno de los datos antes reflejados más significativos son los fallecidos son los 75.073 fallecidos más en 2020 respecto a 2019. La causa de ese aumento se debe a la covid, el elemento diferenciador. El INE pone en evidencia de nuevo al Ministerio de Sanidad ya que registró de forma oficial 50.837 fallecimientos por la pandemia. Es decir, dejó de contabilizar 24.236 muertos en España por covid y eso que no se contabilizaron los muertos por este motivo en enero y febrero porque aún no era enfermedad pandémica oficial en España.

Además, los médicos certificaron 8.275 defunciones en las que la muerte fue por otras causas, pero en las que la covid contribuyó al fallecimiento de dichas personas como comorbilidad. En 3.770 casos los facultativos lo identificaron y en 4.505 casos no lo hicieron, pero sospecharon de su presencia por tener síntomas compatibles con la enfermedad. Pero, además, un número importante aunque imposible de cuantificar de fallecidos en ese año también se les debe atribuir a la pandemia ya que el colapso que ha provocado en la asistencia sanitaria aplazó, con consecuencias mortales, actuaciones médicas que provocaron la muerte del enfermo. El jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalaba en un estudio que la epidemia ha perturbado la atención sanitaria hasta tal punto que a modo de ejemplo citaba que la detección del cáncer de mama se redujo en cinco puntos porcentuales en 2020. Los tiempos de espera para operaciones no urgentes se incrementaron en hasta 58 días para una intervención de cadera y de 88 días para otra de rodilla. Las consultas presenciales cayeron en siete de los ocho Estados para los que hay datos, y en particular en España, con bajas de hasta el 30%.

El riesgo de morir por covid virus identificado, medido por las tasas específicas por edad, fue inferior a 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes hasta los 65 años. A partir de esa edad las tasas aumentaron progresivamente hasta alcanzar los 3.638,4 fallecidos por 100.000 habitantes en el grupo de 95 y más años.

En el caso de virus no identificado (sospechoso) las tasas superaron los 100 fallecidos por 100.000 a partir de los 80 años.