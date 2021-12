Mecano y Almirall visibilizan la esclerosis múltiple con el himno “Hoy sí me puedo levantar”

El famoso tema “Hoy no me puedo levantar” de Mecano, rebautizado como “Hoy sí me puedo levantar”, se acaba de presentar como un himno en la lucha contra la esclerosis múltiple (EM), que afecta a 55.000 personas en España y a un millón en Europa.

Su presentación ha tenido lugar en el día nacional de esta enfermedad crónica autoinmune degenerativa que afecta al sistema nervioso central y que es la primera causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes.

Gracias a la cesión de derechos por parte de Mecano, se ha podido hacer uso de la canción, reinterpretada con su nuevo mensaje por Auba Murillo, joven cantante semifinalista del programa televisivo “La Voz” que fue diagnosticada con EM a los 18 años.

Bajo el lema “Hoy Sí Me Puedo Levantar”, la campaña lanzada por la empresa Amirall con el aval de la asociación Esclerosis Múltiple España pretende lanzar “un mensaje realista y al mismo tiempo positivo a la sociedad y, especialmente, a las personas que viven con esclerosis múltiple”.

Según la nota de prensa, “se pone en valor el esfuerzo que supone sobrellevar la carga de esta enfermedad, que impacta enormemente en su calidad de vida y puede provocar discapacidad tanto física como cognitiva”.

A través de mensajes como “Hoy sí me voy a levantar, gano la partida yo soy mucho más” o “Hoy sí me voy a levantar, nada me puede ya parar”, la canción empatiza con las personas que sufren de EM y con sus familias, aportando una visión esperanzadora. El videoclip se puede ver en www.HoySiMePuedoLevantar.com.

1.900 nuevos casos

La EM es una enfermedad neurológica de carácter crónico, impredecible, progresiva y a menudo discapacitante que afecta el sistema nervioso central. Según la Sociedad Española de Neurología, y afecta en mayor medida a las mujeres (3 de cada 4 pacientes de EM son mujeres). Durante los últimos años, el tabaquismo, el déficit de vitamina D, las radiaciones ultravioletas y el cambio de dieta, entre otros factores, junto con la mejora en el diagnóstico temprano de la enfermedad, ha contribuido a aumentar la prevalencia de la EM. Los síntomas más comunes de la enfermedad incluyen fatiga, alteraciones visuales, espasticidad (rigidez muscular y espasmos), dolor, entumecimiento en piernas y manos, pérdida de movimiento y problemas del habla.

“La Esclerosis Múltiple es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años y afecta a las personas al principio de su vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos de vida. En Almirall queremos aportar nuestro granito de arena y dar visibilidad a la situación de los pacientes y sus familiares para que consigan una atención adecuada a sus necesidades”, declara Lidia Martín, Directora General de Almirall Iberia.