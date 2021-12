El asesor médico de la Casa Blanca: “Ómicron está arrasando el mundo”

La variante de Ómicron está “simplemente arrasando en todo el mundo”, ha asegurado hoy el principal aseso médico de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden planea dar ”una severa advertencia de cómo será el invierno‘’ para los estadounidenses no vacunados.

El Dr. Anthony Fauci, uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas del país, dijo a ``Meet the Press ‘’ de NBC que ` el problema real‘’ para el sistema hospitalario de EE UU es que ``tenemos tantas personas en este país que son elegibles para ser vacunados que aún no han sido vacunados ‘’. La perspectiva de un invierno helado por una ola de infecciones por coronavirus es una golpe servero optimismo proyectado por Biden hace unos 10 meses, cuando sugirió que el país volvería a la normalidad en esta Navidad. Biden ha tenido cuidado de no hacer promesas excesivas, pero la confianza en el país ha sido golpeada por una ola implacable de mutaciones y variaciones de COVID-19 que han dejado a muchos estadounidenses emocionalmente agotados, desanimados y preocupados por las infecciones. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, trató de defender la promesa anterior del presidente en una entrevista el domingo en el ``Estado de la Unión ‘’ de CNN. ``La idea de tener la esperanza y la aspiración de ser independiente del virus después de un período de tiempo es comprensible y razonable‘’, dijo Fauci. ``Pero lo único que sabemos gracias a casi dos años de experiencia con este virus es que es realmente muy impredecible”. La administración espera una cifra de infecciones revolucionaria con el aumento de viajeros de vacaciones. Fauci dijo que la mayoría de las personas que han sido vacunadas y recibieron un refuerzo deberían estar bien si toman precauciones como usar continuamente máscaras en entornos abarrotados como aeropuertos. Biden planea hablar el martes sobre el estado de la lucha contra la COVID-19 y discutir la ayuda del gobierno para las comunidades que necesitan asistencia, tuiteó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informa Ap. El presidente también advertirá sobre los riesgos para aquellos estadounidenses que ``opten por permanecer sin vacunar ‘’. Fauci le dijo a NBC que el presidente volvería a instar a las personas a recibir la vacuna de refuerzo, destacar la mayor disponibilidad de pruebas, discutir los ``equipos de emergencia ‘’ para los hospitales asediados y explicar lo importante que es proporcionar vacunas al resto del mundo. ``Lo único que está muy claro, y no hay duda de ello, es su extraordinaria capacidad de propagación, su capacidad de transmisibilidad. En realidad, está arrasando el mundo ‘’, dijo Fauci.