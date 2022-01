Cabalgatas presenciales, pero con restricciones

Los Reyes Magos acudirán a su cita con los niños y niñas en España este miércoles 5 de enero en la mayoría de ciudades, aunque el aumento de la incidencia de Covid-19 obliga a tomar medidas como la ampliación de recorridos, aforos reducidos, el uso obligatorio de mascarilla y la distancia de seguridad.

Cataluña recuperará las cabalgatas presenciales, pero con medidas de obligado cumplimiento, como el uso de mascarillas para los niños mayores de 6 años y recomendada para los de 3 a 5 y evitar las aglomeraciones. Según la información difundida por el Departamento de Salud y Protección Civil, en estos actos no podrán participar personas con síntomas de covid, con resultado positivo, pendientes de un resultado o en cuarentena por ser contactos estrechos. Además, los miembros de la comitiva que toquen instrumentos de viento, cuando no lo estén tocando, tendrán que llevar siempre puesta la mascarilla. Los pajes podrán acercarse, puntualmente, a recoger las cartas y dibujos de los niños, que depositarán directamente en bolsas o sacos.

En Madrid, las 7.000 entradas gratuitas para ver en directo la cabalgata –que empezará a las 17:00 y acabará a las 21:00 horas– se agotaron en 10 minutos tras la apertura del plazo ayer por la mañana. Los tiques se han divido en ocho tramos, localizados entre Nuevos Ministerios y la plaza de Cibeles. El desfile vuelve a las calles madrileñas después de que el año pasado se optara por una cabalgata estática. Sus tres majestades seguirán con el itinerario habitual y pasarán por las siguientes localizaciones: paseo de la Castellana, plaza de Colón, Recoletos y plaza de Cibeles. Las carrozas que acompañan a los tres Reyes Magos recorrerán tres kilómetros de la capital madrileña. Eso si, este año no lanzarán caramelos para intentar garantizar la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar aglomeraciones. La mascarilla será obligatoria.

Andalucía decidió ayer por la tarde que Sus Majestades de Oriente podrán volver a discurrir por la calles las principales capitales de la región. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, insistió en la recomendación de que se elijan avenidas amplias y sin aglomeración de personas.

Galicia también se suma a recuperar la cabalgata tradicional. En La Coruña hará un recorrido de tres kilómetros y habrá control de aforo. «Entendemos que es mucho más seguro hacerlo así que hacerlo de forma estática y concentrar a todo el mundo en un punto», argumentó su alcaldesa, Inés Rey. Vigo, sin embargo, ha optado por una cabalgata estática que se desarrollará entre las 11:00 y las 20:00 horas, con una pausa al mediodía.

En Cantabria, Santander ha suspendido el desfile de carrozas planificado inicialmente y, a cambio, los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños el miércoles, día 5 de enero, en el claustro de la Catedral de Santander de 09:00 a 21:00 horas (salvo una parada de 15 a 16) y con aforo reducido.

En País Vasco, Vitoria ha cambiado el recorrido de su cabalgata para atravesar calles más amplias. Además, no habrá lanzamiento de caramelos. Bilbao, por su parte, ha decidido que Sus Majestades no hagan desfile, y estarán este 5 de enero en el Bilbao Arena. San Sebastián mantendrá la cabalgata, que alargará su recorrido más de un kilómetro. El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los asistentes y se reducirá el número de participantes, que repartirán caramelos pero no los lanzarán.

Zaragoza también retoma su cabalgata, que partirá el 5 de enero a las 18:00 horas del paseo María Agustín y terminará en la plaza del Pilar. La única medida excepcional que ha tomado el Consistorio es reducir el número de participantes que habrá en las carrozas. En Castilla y León, todas las provincias han recuperado sus tradicionales cabalgatas, aunque haciendo modificaciones en el recorrido.

En la Comunidad Valenciana, mientras que Valencia ha optado por una cabalgata estática –para poder así controlar el aforo y solicitar el pasaporte Covid– en Alicante y Castellón se mantiene el desfile dinámico, con un itinerario ampliado para evitar aglomeraciones, así como control de aforo a través de las sillas y la ampliación del vallado y perimetrado del recorrido.

En Extremadura, Cáceres, Badajoz y Mérida también recibirán a los Reyes Magos como en 2019, aunque por avenidas más amplias y sin caramelos. Castilla-La Mancha sigue la misma línea, con la peculiaridad de que Sus Majestades de Oriente no se bajarán en ningún momento de las carrozas

En Palma de Mallorca, el Consistorio señaló ayer que no hay cambios en la la cabalgata de Reyes y que se llevará a cabo «con todas las medidas de seguridad reforzadas». Por último, las dos principales ciudades canarias han decidido cambiar también sus tradicionales cabalgatas. En Santa Cruz de Tenerife el evento se hará sin público y en Las Palmas de Gran Canaria los Magos recorrerán los cinco distritos de ciudad en sus carrozas desde las 11:30 hasta las 20:00 horas.