La vuelta hoy a las aulas será más segura gracias a la vacunación

Más de 8 millones de alumnos regresan hoy a las aulas tras las vacaciones de Navidad –salvo en el País Vasco, donde volvieron el pasado viernes– y lo harán de manera totalmente presencial en todos los niveles de la enseñanza, pero con modificaciones en las cuarentenas acordadas el viernes por la Comisión de Salud Pública.

Así, de manera general, a partir de hoy sólo se confinarán por un periodo de siete días aulas completas a partir de cinco positivos en covid, o de más del 20% de la clase. La medida fue acordada de manera generalizada (que no unánime) por Sanidad y las comunidades autónomas.

Cataluña voto en contra –aunque precisó, no obstante, que acatará la medida–, la Comunidad de Madrid seguirá considerando brote a partir de tres positivos, tal y como señala su protocolo, y los alumnos de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, sea cual sea su situación vacunal. Andalucía, que también había anunciado previamente que no haría cuarentenas con carácter general, se ha mostrado favorable a considerar brote a partir de cinco positivos.

Al margen de estas cuarentenas, se mantienen el resto de medidas higiénico- sanitarias que se han manejado hasta el momento: mascarilla obligatoria a partir de los 6 años –también en el recreo–, ventilación cruzada, grupos burbuja y la figura del coordinador covid. Uno de los aspectos fundamentales que hace distinta esta vuelta a las aulas es que el 32,1% de los niños de entre 5 y 11 años habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid hasta el pasado viernes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 19 años, la inmunización con pauta completa ya alcanza el 90%.

Son buenas noticias para «compensar» el efecto que puede tener la variante Ómicron en la comunidad escolar, tanto para profesores como para alumnos. De hecho, aunque los datos de contagios en las aulas en el sistema educativo no universitario se han mantenido durante todo el curso escolar con un número de aulas en cuarentena por debajo del 0,5%, el crecimiento de la variante Ómicron provocó que se alcanzara un pico máximo el pasado 22 de diciembre, día del inicio de las vacaciones escolares, con un 1,3% de aulas en cuarentena. Los máximos registrados en 2021 fueron de entre el 1,6% y el 1,7%.

Sanidad, Educación y comunidades han hecho un llamamiento a centros y familias a no relajarse y aplicar con rigor las medidas anticovid, desde las más básicas como no llevar a un niño enfermo al colegio a qué hacer si es un contacto estrecho o cómo actuar si hay un brote. Por ello, es conveniente recordar algunas de las cuestiones que más preocupan a padres y profesores ante esta nueva etapa.

Las reglas esenciales

A las medidas clásicas que se presuponen (mascarillas, lavado de manos, distancia de seguridad) es importante que en los colegios se preste especial importancia a la ventilación. Se recomienda que sea natural cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire. Los expertos insisten en que se deben destinar recursos a mejorar las instalaciones de los edificios antiguos con carencias en este sentido.

Respecto a la toma de temperatura, se considera recomendable para detectar la presencia de fiebre antes de salir de casa, además de prestar atención a cualquier otro síntoma compatible con la infección.

Los testeos son otra herramienta clave, aunque pocas regiones han tomado la delantera en este aspecto. Cataluña anunció ayer que los alumnos de centros educativos que sean contacto estrecho de un compañero que ha dado positivo podrán hacerse un test de antígenos sin coste. También en Galicia desde el pasado viernes se pueden recoger estos autotest en las farmacias de la comunidad.

Por otro lado, otra de las claves para evitar la transmisión ha sido (y continúa siendo) el cumplimiento de los protocolos en el caso de detectar un positivo. De acuerdo con la última versión de la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid en centros educativos, las personas vacunadas (alumnos o profesores) están exentas de cuarentena si cuentan con la pauta completa, salvo si tienen inmunodepresión. En cualquier caso, si son contactos estrechos lo indicado es realizar dos pruebas diagnósticas, una inmediatamente después de haber sido identificados y otra siete días tras el último contacto, aproximadamente. Aunque no deban aislarse, Sanidad recomienda que se evite el contacto con personas vulnerables o acudir a eventos multitudinarios, entre otras.