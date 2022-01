Vall d’Hebron lleva a cabo por primer vez en España tres trasplantes de pulmón a una misma paciente

El trasplante de pulmón es de los más complicados entre lo que se realizan de órgano sólido y es que éste es el único órgano que está en contacto con el exterior, que es muy agresivo y, por lo tanto, los pulmones se suelen deteriorar mucho más rápido que otros. Es por ello que un requisito indispensable para que un paciente pueda ser candidato a un trasplante es que su expectativa de vida sea de, como máximo, dos años. En la mayoría de los casos, se trata de personas mayores de 60 años que padecen una enfermedad crónica, como fibrosis pulmonar o bronquitis crónica, pero también hay pacientes jóvenes, de entre 15 y 25 años, que padecen fibrosis quística y éstos son concretamente el tercer grupo más importante de pacientes.

Ésta es una enfermedad que provoca que, quien la sufre, no pueda limpiar correctamente sus pulmones, de manera que éstos se infectan con mucha frecuencia hasta que llega un momento en que están tan deteriorados que es necesario un trasplante. “Cuando llegan al programa de trasplante de pulmón de Vall d’Hebron estos pacientes están francamente enfermos, no pueden respirar, necesitan mucho oxígeno y los pulmones prácticamente no les funcionan, con lo que con el trasplante mejora su calidad y su expectativa de vida, que es de dos años”, explica el doctor Alberto Jauregui, jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Hospital Vall d’Hebron.

Riesgo de rechazo

Sin embargo, tal y como apunta el médico, “el problema más grande que existe con este tipo de trasplante es el rechazo crónico, que en este órgano es más habitual de lo normal puesto que está en contacto con el exterior, y no hemos encontrado ningún medicamento que nos permita evitar esto”. Y es que aunque al paciente que recibe un pulmón se le administra medicación para evitar que su cuerpo rechace el nuevo órgano, es decir, para tratar de impedir que su sistema inmune lo ataque, lo cierto es que el tratamiento no siempre es efectivo y, de hecho, en un 35% de los casos, aproximadamente, se produce un rechazo crónico, los pulmones se van volviendo rígidos y dejan de funcionar.

Cuando esto sucede y el paciente es joven y no tiene ningún otro órgano afectado, en algunos centros, muy pocos al rededor del mundo, se decide llevar a cabo un retrasplante, pero si la primera cirugía de trasplante de pulmón ya es muy complicada, la segunda es extremadamente difícil, de hecho, hay muchos hospitales en el mundo que directamente rechazan a estos pacientes, porque el riesgo de muerte no es asumible. En Vall d’Hebron hace más de 30 años que se puso en marcha el programa de trasplante de pulmón y, pese a que en los primeros 10 años apenas se realizaron retrasplantes, en la última década se han llevado a cabo numerosos y con resultados muy buenos.

La doctora Laura Romero, que fue quien llevó a cabo la cirugía, en consulta con la paciente y un familiar FOTO: La Razón

En este contexto, hace unos tres meses, el equipo de trasplante de pulmón de Vall d’Hebron se encontró ante un nuevo reto. Una de sus pacientes, que en 2016 tuvo que ser trasplantada de pulmón con solo 19 años debido a una fibrosis quística, para tener que someterse a un retrasplante solos tres años después tras sufrir un rechazo crónico, volvía a padecer un segundo rechazo con solo 24 años. Su única opción de vida pasaba, pues, por un tercer trasplante, algo que no se había realizado nunca en España y, en el resto del mundo, tan solo se había llevado a cabo en muy contadas ocasiones.

“Ella quería vivir a toda costa y había demostrado una gran fuerza para sobreponerse a las dificultades”, recuerda Jauregui y eso, unido a su juventud y la buena salud del resto de sus órganos, llevaron al Comité de Trasplante Pulmonar de Vall d’Hebron, formado por profesionales de cirugía torácica, pneumología, anestesia, rehabilitación, cuidados intensivos y enfermería, a apostar por tratar de acometer el hito médico de llevar a cabo un tercer trasplante a la paciente, para quien ya no quedaba más alternativa terapéutica.

Todo por una vida

Al respecto, el doctor Jauregui admite que “un pulmón es un bien muy preciado y muy limitado, porque los donantes nunca son suficientes para atender la demanda, y cuando se hace un restrasplante o un tercer trasplante, como es el caso, estamos quitando la oportunidad a una persona de la lista de espera que no ha recibido ningún trasplante aún”, sin embargo señala que “si en Vall d’Hebron hay expertise y creemos que podemos hacer ese tercer trasplante, aunque apenas existan precedentes de ello en el mundo entero, y ello puede dar más vida a una persona, tenemos que intentarlo, pese a que exista la posibilidad de un tercer rechazo crónico”.

En este sentido, hay que señalar que, de los 82 trasplantes de pulmón que se han hecho en España en la última década, Vall d’Hebron ha realizado 26, es decir el 31,7% del total, siendo así el centro que más intervenciones ha efectuado en todo el Estado y el único de Cataluña, Aragón y las Islas Baleares, y es esa experiencia acumulada la que permite al centro abordar un reto de tal magnitud como es un tercer trasplante.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el retrasplante representa solo el 4% del total de trasplantes que se hacen a escala mundial y es que se trata de una intervención muy compleja, ya que “en un segundo trasplante hay que sacar unos pulmones que se pusieron al paciente hace unos años y que ya están completamente cicatrizados. Eso entraña mucho riesgo de sangrado porque esos órganos están completamente adheridos al cuerpo humano, que hemos alterado con la cirugía cuando antes era virgen”, explica Jauregui, quien al respecto señala que “si un segundo trasplante supone muchas complicaciones y bastantes riesgos, un tercero es añadir muchas más posibles complicaciones”. “Hay que tener en cuenta que en un trasplante quitamos unos pulmones y ponemos unos nuevos que hemos de unir al corazón, de manera que en un retrasplante, éstos están completamente adheridos al corazón y en un re retrasplante, como en este caso, esa adherencia es máxima”, añade el doctor.

En cualquier caso, a finales del año pasado, se llevó a cabo ese tercer trasplante de pulmón a la paciente de 24 años, la cual ya está en casa tras recibir el alta hace solo una semana. “Tuvimos mucho miedo de que no saliera bien, pero la medicina está basada en datos científicos, pero también en romper barreras”, comenta al respecto Jauregui, quien recuerda que “la paciente tenía muchas ganas de vivir y, si existía la posibilidad de salvar su vida, teníamos que intentarlo, teníamos que ir a por todas”.

Superada con éxito la intervención, el doctor anuncia que “si se produjera un nuevo rechazo crónico, está abierta la posibilidad de un cuarto trasplante”, aunque para él, lo más importante tras este nuevo hito médico es que “se abren nuevas posibilidades a más gente que se encuentra en la misma situación que ella”. “Deben saber que no siempre ha de ser el final del camino, que hay equipos que son expertos y que probablemente pueden llevar a cabo terceros trasplantes y éstos pueden salir bien”, comenta Jauregui, para quien “esto da esperanza a esos pacientes que han sido desahuciados y a quienes se les ha negado un retrasplante o un tercer trasplante en sus centros de origen”.