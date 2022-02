Un exasesor de la OMS advierte: “Una cuarta o quinta dosis de la vacuna no daría ningún resultado efectivo”

La pasada semana varias comunidades dieron por doblegado el pico de la sexta ola de la pandemia de coronavirus, un hecho que confirmó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias: “Hemos doblegado la curva de esta ola” y España se encuentra “en fase de descenso”.

Sin embargo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, mostró su preocupación ante “el auge de una narrativa que sostiene que, gracias a la vacunación y debido a la mayor transmisibilidad pero menor gravedad de la variante Ómicron, las medidas sanitarias de seguridad contra la Covid-19 ya no son necesarias”. En rueda de prensa, lamentó los mensajes que defienden que evitar el contagio “ya no es posible ni tampoco necesario”. “Nada más lejos de la verdad”, recalcó.

En la última jornada, Sanidad notificó 77.873 nuevos casos de covid y añadió 408 fallecimientos. La incidencia continúa a la baja, y cae 185 puntos y se sitúa en 2.694,44 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 2.879,95 de la jornada anterior. Tras el último informe, España ha superado los diez millones de contagios desde el inicio de la pandemia, la mitad de ellos detectados durante la sexta ola. Con estos indicadores, ¿se puede decir que el finde la pandemia esta cerca?

Daniel López Acuña, epidemiólogo y exasesor de la OMS, señala en programa Espejo Público de Antena 3 que “la realidad es que no podemos pensar que hemos terminado con la pandemia o cantar victoria prematuramente”. Sostiene que el virus sigue presente y que la variante Ómicron ha sido severa en cuanto a la contagiosidad y el “aluvión” de casos que ha generado. Es por ello que el experto pide que se actúe con prudencia y cautela.

“No vale con aferrarnos únicamente a la vacunación, necesitamos medidas de protección a rajatabla y medidas de restricción. Estamos con un número muy elevado de fallecimientos”. El experto recuerda que llevamos más de 5.000 muertos en España desde el 26 de noviembre hasta la fecha.

López Acuña considera que “estamos caminando de manera apresurada y prematura con la desescalada en muchas comunidades autónomas y en muchos países”.Sobre la decisión de Dinamarca de dar por terminada la pandemia y levantar todas las restricciones, con una incidencia de más de 7.000, opina que “no está operando de manera sensata y está privilegiando criterios que no son sanitarios”.

Recuerda el ex asesor de la OMS que aún nos faltan sectores de la población por vacunar y por ponerse la dosis de refuerzo. Además, insiste en que “hay que llevar a rajatabla la mascarilla, la distancia física y evitar las aglomeraciones”. Es por ello, que López Acuña no recomienda retirar el uso del pasaporte Covid ni eliminar las restricciones que tienen que ver con impedir las “interacción social desprotegida”. Además, considera que las cuarentenas no debieron rebajarse nunca, porque si seguimos así, “continuaremos con contagios muy acelerados”.

Sobre las dosis de refuerzo, cree que no se debe contemplar una cuarta o quinta dosis. En opinión del experto, “no daría ningún resultado efectivo”. También se muestra partidario de mantener la mascarilla en exteriores. “No podemos asegurar que mantenemos la distancia física necesaria o no incurrimos en aglomeración y cuando hay una incidencia tan alta es una medida importante y eficaz que nos ayuda a reducir el número de contagios”, concluye el experto.