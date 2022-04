El inmunólogo Alfredo Corell lanza una advertencia a las personas que se contagiaron de Covid-19 en enero

Después de casi 700 días de mascarillas obligatorias, el Consejo de Ministros aprueba este martes el Real Decreto que pone fin a su uso en espacios interiores aunque contempla algunas excepciones. Se mantendrán en los espacios sanitarios, en los centros de salud, en hospitales y farmacias, en las residencias para visitas y trabajadores y en todo el transporte público. La medida será efectiva mañana, miércoles 20 de abril, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El inmunólogo Alfredo Corell ha opinado en en programa Espejo Público de Antena 3 sobre el fin de las mascarillas y ha lanzado una advertencia a las personas que se contagiaron de Covid-19 en enero. El experto ha celebrado la retirada del cubrebocas, una medida que en su opinión es oportuna por el simbolismo que implica: “Era necesario en la desescalada y además, es una medida muy visual, como el último símbolo de la pandemia de cara a la población”

Eso sí, Corell cree que que habría sido mejor esperar un poco más para tomar la decisión: “Hace tres semanas se cambió el sistema de declaración de casos y ya no tenemos la incidencia general, sino dos días a la semana y de los mayores de 60. También se cambió el tema de las cuarentenas. Estamos viendo los efectos de todos estos cambios ahora”, ha explicado.

Además recuerda que acabamos de terminar la Semana Santa y veremos los efectos en u plazo de diez o quince días. “Yo hubiera esperado eso, diez o quince días para ver los efectos de estas medidas y ahí, si todo sigue en este ritmo, que va muy bien, tomar una decisión de desescalada más. Se va a juntar el efecto de la Semana Santa y el de fin de mascarillas en interiores y será difícil saber el impacto real”.

Po ello, el inmunólogo admite que se espera un repunte de casos. Señala que cada vez más, se están notificando positivos de personas que se contagiaron el pasado mes de enero.

“Mucha gente que pasó el Covid en enero, ahora me está escribiendo y me dice que está otra vez con síntomas y con antígeno positivo. La variante predominante en estos momentos ya no es Ómicron sino la Ómicron silenciosa. Es una subvariante lo suficientemente distinta para que la inmunidad que deja una no cubra a la otra”, ha explicado.