La jueza del “caso Débora” rechaza imputar a un vecino de Vigo a 48 horas de que prescriba en crimen

El sábado se cumplen 20 años del crimen de Déborah Fernández, la joven de Vigo cuyo cadáver desnudo fue encontrado en una cuneta tras diez días desaparecida, y el caso prescribe para todos los asuntos que no guarden relación con el único investigado: su exnovio Pablo, imputado «in extremis» el pasado mes de febrero. La jueza que instruye el caso, la titular del número 2 de Tui (Pontevedra) solo tiene el día de mañana para imputar a otra persona, algo que parece improbable tras rechazar el miércoles citar como investigado a un vecino de la joven que tenía un bar. La acusación había contemplado la posibilidad de su implicación en el caso después de que su ADN no fuera excluyente con el de un pelo recogido sobre el cadáver de la chica.

Sin embargo, los expertos del Instituto Nacional de Toxicología declararon esta semana en el juzgado y explicaron que solo un marcador genético era compatible, lo que puede ocurrir con un 10% de la población. De hecho, los expertos dejaron claro que no se podía vincular con el crimen a esta persona. Por tanto, la acusación particular no solicitó su imputación y siguen centrados en recabar pruebas contra el principal sospechoso desde el principio: su novio Pablo.