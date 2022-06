Si observas atentamente esta ilusión óptica, podrás descubrir cuál es la debilidad de tu carácter

Mucha gente se siente profundamente atraídas hacia las ilusiones ópticas, que juegan con la percepción y con los propios atajos que utiliza nuestro cerebro. Sin embargo, estas imágenes son algo más que una divertida forma de pasar el rato. Desde la psicología nos dicen que nuestra reacción ante estas imágenes engañosas, puede decirnos mucho acerca de nosotros mismos y de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de interpretar el mundo que tiene delante de él.

Nuestro cerebro utiliza algunos "atajos" para filtrar información de utilidad | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

Cada persona es un mundo -precisamente- porque cada cerebro es un mundo. Diferentes personas expuestas ante un mismo estímulo, lo interpretarán de una forma absolutamente diferente. Esto sucede porque nuestra mente maneja una cantidad ingente de información, por lo que ha desarrollado diferentes “atajos” para cribar cuál de estos datos puede ser de utilidad.

Por eso, cuando nos enfrentamos a una ilusión óptica, donde todo es tremendamente confuso y donde es realmente difícil extraer una información concreta... estamos colocando a nuestra mente en la tesitura de elegir qué datos son relevantes y cuáles son desechables. Así, cada persona le da importancia a una parte diferente de la imagen. Y por eso son una herramienta estupenda para hablarnos de nuestra personalidad. Es algo así como el famoso test de Roschach, pero más divertido... y sin tener que responder a preguntas incómodas sobre nuestra infancia.

“Visiones en las montañas”

En este caso, traemos una de las ilusiones ópticas de Oleg Shupliak; que es un famoso pintor ucraniano que se ha hecho famoso por diseñar estas surrealistas imágenes que tanto despiertan el interés del público. Se dice que a través estas pinturas, y de las perspectivas y de las interpretaciones que se hacen de ella, podemos deducir muchas cosas de quién las mira.

Una vez hechas las presentaciones, vamos a fijarnos atentamente en “Visiones en las montañas”, que es se conoce a esta obra de Shupliak. Al parecer, con esta pintura podremos deducir cuál es nuestra debilidad o nuestro mayor defecto a la hora de relacionarnos con los demás. Lo primero que debemos hacer es fijarnos atentamente en la imagen y ‘apuntar’ mentalmente lo primero que nos ha llamado la atención. Después, consulta qué significa esa parte de la imagen con la que te quedaste en el primer vistazo:

Visiones en las montañas, de Oleg Shupliak FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuál es la debilidad de mi personalidad?

Evidentemente, este tipo de “análisis” no es fiable bajo ningún estándar científico y no puede interpretarse como una respuesta definitiva o absoluta. Pero siempre es divertido participar... y quizás podamos descubrir algo que no sabíamos de nosotros mismos:

La figura encapuchada

Figura encapuchada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si lo primero que te llamó la atención es esta figura parecida a la parca, entonces la mayor debilidad de tu carácter es tu mal genio. Cuando las cosas se complican, te dejas llevar por la ira y tienes tendencia a actuar de forma errática en estas situaciones. Si no quieres volver a arrepentirte de algo que has dicho o has hecho en un mal momento, lo mejor que puedes hacer es aprender a controlarte.

La Mona Lisa

Rostro de la Mona Lisa FOTO: La Razón (Custom Credit)

El rostro de la Mona Lisa está situada en el centro de la obra. Y es normal que, si eres una persona con una visión romántica de la vida, sea la que más te ha llamado la atención. Esto denota que eres una de esas personas que observa el mundo desde el positivismo. Para ti el vaso siempre está medio lleno. En general, es una actitud muy saludable. Pero esta predisposición nunca debería convertirse en ingenuidad o credulidad. Los problemas de la vida están ahí y no debes ignorarlos.

El hombre sentado sobre su chaqueta

Un hombre sentado sobre su chaqueta FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tu mayor debilidad es que rehúyes el conflicto. A casi nadie le gusta discutir, pero eso no significa que pueda evitarse en todas las situaciones. Hay ocasiones en las que es imperativo que te mantengas firme y que des un poco de guerra para dejar claros cuáles son tus límites. Al fin y al cabo, siempre hay que pelear por las cosas más importantes de la vida.

El hombre de la barba larga

Hombre con barba FOTO: La Razón (Custom Credit)

Esta figura, situada en la esquina inferior derecha, significa “baja autoestima”. En tu cabeza se ha distorsionado la imagen que tienes de ti mismo... y eso ha hecho que se te haga complicado quererte. También sería un error hacer lo contrario y percibirte mejor o más apto de lo que eres realmente. Por eso, la mejor respuesta siempre está en el equilibrio que aporta la verdad y la objetividad. Si eres capaz de mirarte fríamente seguramente seas capaz de advertir todo lo bueno que puedes aportar y solucionar aquello que realmente es negativo.

Una persona sentada en una roca en la distancia

Una persona sentada en la lejanía FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si esta parte de la imagen es la que más te ha llamado la atención, significa que tienes tendencia al aislamiento. Ser introvertido no tiene por qué ser negativo. Al fin y al cabo, una persona introvertida disfruta del tiempo en soledad y puede verse un poco abrumado cuando está rodeada de gente; pero eso no significa que no pueda ser abierto y divertido si se lo propone. Otra cosa muy distinta es la timidez. Si tu aislamiento no se ha generado por propia voluntad, sino que ha venido impuesta por un carácter tendente hacia la vergüenza y la cobardía social; entonces es algo en lo que tienes que trabajar.