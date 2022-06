Reto visual: solo el 1% es capaz de encontrar todos los lápices con doble punta

Un reto visual es aquel problema que no esta basado en la pura lógica y que requiere de conocimientos especiales para resolverlo. Internet es una gran fuente de entretenimiento, eso es innegable. Además de videos musicales, de humor, de belleza, de recetas de comida... también hay contenido que literalmente pone nuestra mente en un estado de confusión sin precedentes. Este tipo de adivinanzas, muy populares en las redes sociales en la actualidad, requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales.

En esta ocasión, la misión es localizar los lápices con dos puntas y conseguir hacerlo antes de que se acabe el tiempo.

Según las estadísticas, solo el 3% de los que intentaron resolverlo lograron encontrarlos en menos de 10 segundos. Aunque suene sencillo, la imagen tiene distorsiones visuales que pueden dificultar que logremos el objetivo. Y por si fuera poco, el color de fondo pierde nitidez ante nuestros ojos al tratar de encontrar los lápices de dos puntas. No obstante, aquí va una pista para que el reto sea más fácil: hay tres lápices dobles.

Esta es la imagen, ¿conseguirá encontrarlos?

Reto visual de los lápices FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cada persona es un mundo. Y no todos percibimos el mundo de la misma forma. Por eso, cuando nos enfrentamos a una ilusión óptica, en la que existe una maraña de información y en la que es difícil discernir cualquier cosa con claridad, colocamos a nuestro cerebro en el reto de elegir qué imagen priorizar.

Si aún no hemos conseguido localizar los 3 lápices, podemos seguir intentándolo unos segundos más. Si aún así no conseguimos hallarlos, en el siguiente párrafo le mostramos dónde se encuentran.

Solución

Si no puede encontrar los tres lápices dobles no se preocupe ya que, como mencionamos al principio, solo el 3% lo logró en menos de 10 segundos. No obstante, si es de esas personas que no puede dejar nada a medias, aquí está la solución:

Solución al reto visual de los lápices FOTO: La Razón (Custom Credit)

