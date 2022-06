Vertidos, urbanización y cremas solares: las 48 playas con la “bandera negra” en España

Casi medio centenar de playas españolas han recibido en 2022 la “bandera negra” que cada año presenta Ecologistas en Acción para denunciar el mal estado de muchos de los arenales de nuestro país. La organización, que analiza cerca de 8.000 kilómetros de costa, ha otorgado dos por provincia o por comunidad autónoma costera, 48 en total, el mismo número que en los últimos años, aunque “por desgracia podrían ser muchas más”, según el informe que se ha dado a conocer este martes.

Este año se han recogido problemáticas muy similares a las de ediciones anteriores. Así, ha otorgado 14 ‘banderas negras’ por vertidos de aguas sin depurar, deficiencias en los sistemas de saneamiento o graves problemas de depuración; 10 por especulación urbanística, a veces con urbanizaciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre; 5 por afecciones a la biodiversidad; cuatro por actividades industriales contaminantes próximas a la costa; 4 por dragados y ampliaciones portuarias sin justificación; 4 a actividades de acuicultura o contaminación química; 3 por erosión costera y 3 por acumulación de basuras.

Cabe destacar que, por primera vez en la historia de este informe, que empezó a elaborarse en 2005, se incluye la contaminación por los filtros que llevan las cremas de protección solar y que constituyen un importante agente contaminante. En concreto, el documento recoge el ejemplo de Nerja (Málaga) donde la masificación turística se suma a las características concretas de las calas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, con playas semiconfinadas, es decir, con poca hidrodinámica.

Esta combinación supone que el impacto de los filtros solares constituyan un importante peligro para la biodiversidad protegida de este paraje natural. Las cremas solares pueden contener sustancias como los disruptores endocrinos, entre otras, que no solo afectan a la salud de los seres humanos si no también la de mares, ríos o lagos. Si tenemos en cuenta los millares de personas que se bañan en una misma playa cada año, no es difícil visualizar el gran impacto ambiental que esto supone, señalan en el informe.

Por otro lado, los ecologistas citan algunos buenos casos de mejoras que se han logrado gracias a la movilización ciudadana. Tres ejemplos de ello son la nueva depuradora de Barbate (Cádiz); el arreglo del emisario de Roquetas de Mar (Almería) y la ampliación de la depuradora para incluir el tratamiento terciario y aprovechar el agua regenerada; o las iniciativas políticas, administrativas y judiciales espoleadas por la presión social llevadas a cabo en el Mar Menor (Murcia). En este caso, no ha quitado la bandera negra pero la ONG destaca que se están observando algunas mejoras a consecuencia de la presión social, pese a que aún queda “mucho por hacer” en el Mar Menor. Ana Aldarias, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Celebramos y nos alegramos de estas mejoras, pero tenemos que hacer hincapié en que son actuaciones que entran dentro de los deberes, competencias y obligaciones de las administraciones, y que todavía queda mucho por hacer”.