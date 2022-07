Cómo eliminar las manchas de lejía en la ropa

La lejía, en cualquiera de sus variedades, es uno de los productos imprescindibles en cualquier hogar, ya sea por su poder de limpieza, como desinfectante, para que la ropa blanca recupere sus colores más vivos o como desinfectante de piscina por ejemplo. Porque la lejía es esencialmente cloro, la base de los blanqueadores más utilizados, un producto altamente tóxico que debe mantenerse lejos del alcance de los niños y que hay que manipular con mucho cuidado a pesar de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trunp, pusiera en peligro a millones de personas al recomendar su ingesta para acabar con el coronavirus.

Por un lado, es recomendable usarlo con guantes para que las maños no sufran daños, lejos de la cara para evitar que alguna gota pueda acabar en los ojos (si ocurre, hay que lavar rápidamente con agua y acudir a Urgencias) y por supuesto con mucho cuidado para que no salpique la ropa, porque cualquier mínima mota dejará inservible la prenda... ¿o no?

Customizar con lejía tus vaqueros en casa.

A pesar de que la lejía destruye el color allá por donde pasa, existen varios trucos caseros que pueden minimizar los daños. Pero no existen milagros, si por cualquier circunstancia cae un chorro de lejía sobre una prenda, no habrá solución más que decolorarla completamente o dejarla para trapos.

Pero si el accidente causa una pequeña marca puede que tenga solución. Una de las cosas más importantes es la rapidez con la que se actúa. Las manchas de lejía son fáciles de quitar si se actúa rápido sobre ellas. Si ha pasado un tiempo y la mancha se ha hecho grande, la probabilidad de eliminarlas será bastante reducida, casi nula.

Cinco trucos caseros para eliminar las manchas de lejía

Cuando suframos un accidente en la ropa con lejía, podemos tratar de solucionarlo con estos sencillos trucos:

- Lavar la ropa. En primer lugar, lo más importante además de la velocidad con la que se actúe es lavar la prenda rápidamente para que la mancha no se expanda. Lo más rápido es hacerlo a mano pero en el caso de hacerlo en la lavadora no mezclar con otra ropa para no provocar daños en otras prendas.

El vodka puede ayudar a diluir la mancha blanca provocada por la lejía

- Algodón y vodka. Si una vez que hemos lavado la prenda la mancha permanece, se puede recurrir al vodka. Para ello, hay que impregnar un algodón con la bebida alcohólica y frotar la mancha con suavidad. De esta manera, la zona blanqueada podría disminuir. Pero hay que tener cuidado y no hacerlo durante mucho tiempo ni con mucha intensidad porque puede que acabemos arruinando aún más los colores de la ropa dañada.

-Tiosulfato de sodio. La tercera opción es la más elaborada y consiste en poner una cucharada de Tiosulfato de sodio, antes denominado hiposulfito sódico, en una taza con agua. Al realizar la mezcla se producirá una reacción endotérmica. Después mojar un trapo en la solución y aplicar sobre la zona dañada durante unos 10 o 15 segundos y después meter rápidamente la prenda en un barreño con agua fría. Finalmente, exprimir la ropa y ponerla a secar a la sombra, evitando que le dé el sol directo.

Tinte para ropa. En el caso de que la mancha sea grande, la mejor solución será tratar de cubrir la zona blanca con un tinte del mismo color y tono. Cada tinte tiene una forma de utilizarse pero todos tienen en común que no pueden exponerse a la luz directa del sol.

Pintura para la ropa. La quinta opción es más creativa, de manera que se puede aprovechar que la prenda tiene una mancha para que forme parte de un diseño nuevo hecho con pinturas especiales para ropa.

Tarro con bicarbonato de sodio en una cocina

Productos alternativos. La forma más fácil de evitar los daños provocados por la lejía es sustituirla por otros productos menos corrosivos y, en este caso más naturales. Un ejemplo de ello son el bicarbonato sódico, el limón, el vinagre y la sal. Todos ellos sirven para limpiar y desinfectar cualquier superficie o espacio de nuestro hogar, lugar de trabajo o incluso de nuestro coche.