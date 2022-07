Los deberes no son para el verano

Cada fin de curso los padres se hacen la misma pregunta: ¿es necesario reforzar lo aprendido en el colegio durante el verano? ¿Tienen mis hijos que hacer deberes en sus vacaciones? Y surgen las dudas sobre cómo actuar ante el tiempo libre que tienen por delante los escolares y si durante el verano deben seguir haciendo tareas.

El verano es un momento para desconectar y perder de vista los deberes y las rutinas del curso. Hay quienes consideran que los deberes en verano ayudan a no perder el hábito, ¿de qué hábito hablamos? Los niños y niñas tienen cinco horas de clase durante 174 días de curso escolar, creo que es más que suficiente para establecer un hábito y conservarlo sin necesidad de cumplir unos horarios o seguir haciendo tareas. Si no es así, verdaderamente algo estamos haciendo muy mal.

Hay que tener presente que los niños están cansados de todo el curso y de las rutinas, como los adultos. Los padres no nos ponemos a trabajar durante nuestras vacaciones para no perder el hábito, con los niños debemos actuar igual. No quiero ni pensar lo que estaríamos diciendo si una empresa mandara trabajo a sus empleados durante las vacaciones, sería noticia de apertura de informativos y nos parecería ilógico total. Con los niños debemos aplicar el mismo criterio, para ellos el colegio es su trabajo y también están cansados de todo el curso.

En muchas ocasiones los deberes suponen una comodidad para los padres que durante un par de horas tienen al niño ocupado y callado, pero ¡la educación no se basa en la comodidad! No es real el argumento de que durante las vacaciones olvidan lo aprendido durante el curso.

Esto no quiere decir que los niños no aprovechen el verano para seguir aprendiendo, pero la forma de hacerlo no tiene que ser la misma que durante el resto del año. Es un momento propicio para leer por placer, para jugar con sus padres, hermanos, primos o amigos, para aprender matemáticas o vocabulario mientras se cocina, se hace la compra o se bañan en la piscina, pero siempre de una forma lúdica y alejada de lo estrictamente académico.

Los padres deben compartir tiempo con sus hijos y escucharles, el ritmo que impone la rutina diaria no nos permite dedicarles la atención que merece y el verano es el mejor momento para hacerlo.

En contraposición a los cuadernos de deberes de vacaciones, los 15 deberes para niños y familias más acordes para el verano deben ser:

1. Sueña despierto.

2. Quiérete y mímate.

3. Ayuda a los demás.

4. Saluda al entrar y despídete al salir.

5. Lee.

6. Escribe.

7. Salta en los charcos.

8. Báñate bajo la lluvia.

9. Aprende a escuchar.

10. Anda descalzo por la hierba.

11. Vete a ver las lágrimas de San Lorenzo el 15 de agosto y pide un deseo.

12. Acaba lo que empiezas.

13. Juega con globos de agua.

14. Comparte.

15. Y sobre todo disfruta en compañía de la gente que suma.