El pueblo granadino de Bérchules celebra esta noche su particular Nochevieja de agosto

Como todos los años desde el 1994, el municipio granadino de Bérchules celebrará esta medianoche su particular Nochevieja de agosto. Esta tradición de se remonta hasta la entrada del año 95, cuando las inclemencias del tiempo dejaron sin luz a todo el pueblo... justo cuando tenían lugar las campanadas de fin de año. La indignación fue tal, que alrededor del 95% de los vecinos salieron a manifestarse.

Celebración de la Nochevieja de agosto de Bérchules | Fuente: Oficina de Turismo de Granada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pero como no hay mal que por bien no venga... allí se llegó a una solución creativa: La Nochevieja no se celebrará más el 31 de diciembre, sino que se hará durante el mes de agosto, cuando hay menos posibilidades de que el clima arruine la celebración. Así, la tradición se ha mantenido año tras año.

De esta forma, este pueblo de poco más de 700 habitantes que acogerá este sábado a miles de turistas de todos los rincones de España para celebrar con ellos la Nochevieja. Y eso incluye cabalgata de Reyes, charangas, el lanzamiento de cohetes, un concurso de belenes... y -como no- tampoco podía faltar la tradición de tomarse las uvas a las 00:00 horas. Es tanta la importancia económica y cultural de esta festividad para los vecinos de Bérchules, que la Junta de Andalucía la declaró fiesta de interés turístico el pasado 2020.

Cabe recordar también que el año pasado la fiesta se celebró con cabalgata, pero sin uvas en la calle debido a las molestas restricciones por la pandemia del coronavirus. Entre las novedades de 2022 se incluirán en las fiestas una zambomba flamenca y la apertura de la tienda de la Asociación de la Nochevieja en Agosto de Bérchules, donde se podrá adquirir ‘merchandising’ oficial de la fiesta.

El alcalde de Bérchules, Ismael Padilla, ha señalado que serán los sanitarios del municipio los encargados de hacer el pregón de las fiestas, que se celebra este año en reconocimiento a la labor de este colectivo profesional en las etapas más duras de la pandemia del coronavirus.

Cabalgata de Reyes en agosto en Bérchules | Fuente: Oficina de turismo de Granada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Precisamente por los años en que las fiestas no se han podido celebrar -o en los que se han hecho restricciones- está habiendo una «mayor afluencia» de personas a los municipios que celebran sus festejos veraniegos, ha explicado Padilla, que -en este sentido- ha anunciado que habrá un aumento del dispositivo que normalmente se encarga de los aspectos sanitarios y de protección civil, así como de seguridad y limpieza en general.