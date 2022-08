Hallan restos de ADN de Esther López en el maletero de Óscar de Traspinedo

Cerca de cumplirse ocho meses de la desaparición y muerte de Esther López, la joven de 35 años de Traspinedo (Valladolid), un nuevo informe de la Guardia Civil acorrala aún más al principal sospechoso, su “amigo” Óscar S..

Según ha adeantado ‘El programa del verano’ de Telecinco, los investigadores del caso han encontrado restos de ADN indubitado de la víctima en el maletero del Volkswagen T-Roc del investigado. Concretamente, lo han encontrado en el “recorte lateral derecho de la moqueta del maletero” de Oscar, según recoge el informe de la Benemérita.

El informe ha sido elaborado por los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y está fechado a 11 de abril. En este escrito, en su conclusión segunda señala que “de los restos orgánicos en la chaquetas de color gris que portaba Óscar S. M. y en el recorte del lateral derecho de la moqueta del maletero del vehículo marca Volskwagen modelo T-Roc se ha obtenido un mismo perfil genético de mujer que es coincidente con el perfil genético indubitado, es decir que no admite duda, de Esther López de la Rosa”.

Se desconoce, sin embargo, por qué no han encontrado más restos de la joven en el maletero, algo seguro si es que, según creen los investigadores, la chica habría estado dentro de él.

Y es que, aunque todavía no hay un relato de los hechos sobre lo que ocurrió aquella noche (uno de los motivos por los que la jueza no accede a la petición de prisión solicitada por el abogado de la familia) sí creen que el escenario del atropello de Esther no fue el lugar donde fue encontrada el 5 de febrero, sino que ocurrió en otro lugar y fue trasladada allí en el maletero de Óscar, la última persona que reconoció haberla visto con vida.