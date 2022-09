Temor en Argentina por un brote de una enfermedad no identificada: dos muertos, tres ingresados graves y un hospital aislado

Hace aproximadamente una semana el Ministerio de Salud Pública de la provincia argentina de Tucumán comenzó a investigar un brote infeccioso en el hospital Luz Médica de la capital de provincia que se llevó la vida de un médico y de un enfermero del centro.

Este miércoles, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de una segunda persona infectada por este virus hasta el momento desconocido, mientras que otras tres personas permanecen ingresadas en estado grave y solo uno de los contagiados evoluciona favorablemente. El hospital se encuentra aislado y no está permitido que ingresen nuevos pacientes.

Todavía no se ha podido determinar el origen de los contagios. Todos los infectados empezaron a presentar síntomas entre el 18 y el 22 de agosto y han sido testeados para Covid-19, Gripe, Gripe A e incluso B, dando todas las pruebas negativo, según detalló el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, en declaraciones a la TV Pública.

“Hemos detectado un brote de neumonía bilateral en seis pacientes, esta enfermedad es una forma de manifestarse de muchas enfermedades respiratorias”, indicó el titular de la cartera sanitaria. “Se trata posiblemente de un agente etiológico infeccioso, eso lo debemos demostrar y buscar cuál es, si se trata de un germen infeccioso viral de contagio no tan severo”, amplió.

Las autoridades sanitarias están trabajando para realizar la investigación del brote, lo que incluye el seguimiento de los contactos de los casos y acciones específicas de control en el centro de salud donde surgió el brote, según detalló el ministerio en un comunicado.

No descartan ninguna hipótesis infecciosa o bacteriana: “Aún no hemos encontrado la etiología a pesar de continuar estudiando no sólo virus, sino también de bacterias, con cultivos por medio de un estudio que se llama FilmArray. Tenemos esa tecnología en Tucumán, que investiga 25 gérmenes, y también dieron negativo”, informó Luis Medina Rui.

Por su parte, el director de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, Rogelio Calli, señaló que “tanto los virus como las bacterias generan el mismo cuadro, en este caso un cuadro parecido a la gripe con dolor muscular, fiebre, falta de aire”. “Es muy parecido a Covid o hantavirus; puede ser virus o bacteria”, analizó.

Ante el brote, los funcionarios han recordado una serie de cuidados y recomendaciones: “lavado de manos, vacunación en todos los grupos de edad y sus esquemas adecuados, uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones”