Acción del programa CaixaProinfancia de apoyo socioeducativo

Cada mes de septiembre, la vuelta al colegio impacta de forma significativa en los bolsillos de las familias con niños en edad escolar. Los uniformes o ropa deportiva, los libros de texto, el material... suponen un importante desembolso, que algunos hogares ni siquiera pueden asumir, algo que resulta especialmente evidente en la actual situación, en la que la pandemia y la subida de los precios han provocado un empobrecimiento de las familias.

Quizá, el no poder adquirir el material necesario para que sus hijos puedan acudir a la escuela en condiciones óptimas no es la mayor preocupación de estas familias más vulnerables, pero lo cierto es que el no tener la posibilidad de acceder de forma normalizada a la educación y a los diferentes recursos y materiales educativos necesarios puede impactar en el proceso de aprendizaje a desarrollar por los niños y los adolescentes.

Procesos de escolarización

En este contexto, el programa CaixaProinfancia de la Fundación «la Caixa», que fundamenta su labor en la premisa de que las condiciones del entorno influyen directamente sobre los procesos de escolarización y, por lo tanto, los niños y adolescentes que viven en contextos más vulnerables tienen más riesgo de caer en el fracaso escolar, ofrece a las familias más vulnerables apoyo socioeducativo, que, entre otras cosas, se concreta en refuerzo escolar, logopedia, psicomotricidad, atención psicológica, pero también equipamiento escolar, gafas y alimentación.

En esta línea, este curso el programa ha acompañado en la vuelta al colegio a 61.174 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a 37.482 familias y ha entregado 54.367 kits de material a todos los escolares mayores de 6 años que forman parte de CaixaProinfancia.

Existen en total tres modalidades distintas de tipología de kits en función del ciclo educativo de cada beneficiario –preescolar, primaria y luego secundaria–, pero, a grandes rasgos, éstos constan de una mochila; un estuche, el cual incluye un bolígrafo multicolor, lápiz, goma y sacapuntas; lápices de colores; rotuladores fluorescentes, una libreta A4, un juego de reglas y, en el caso de los más mayores, también cuentan con un compás, una calculadora científica y fundas archivador ecológicas.

El Programa CaixaProinfancia distribuye este material a las familias más vulnerables a través de las más de 400 entidades sociales de toda España que desarrollan dicho programa en sus territorios y, para ello, cuenta de la misma forma con la implicación de los centros educativos y de la propia administración pública.