Este es el método definitivo para acabar con las manchas de la alfombra

Con la bajada de temperaturas los suelos de nuestros hogares se tornan territorio hostil para nuestros pies. Por ello, muchos hogares comienza a sacar las alfombras de los armarios, que brindan una suavidad acogedora y una mayor calidez, pero también puede hacer que nuestros hogares sean susceptibles a mancharse más fácilmente. Incluso una casa sin niños o mascotas es propensa a derrames o manchas ocasionales, que pueden filtrarse rápidamente en las fibras y convertirse en una mancha fija. Limpiar las manchas de la alfombra puede parecer abrumador, pero con la técnica y las soluciones de limpieza correctas, las manchas rebeldes se eliminan fácilmente. No importa con qué tipo de mancha estemos lidiando, el proceso para eliminarlas de la alfombra es generalmente el mismo. Siga estos tres sencillos pasos para aprender las técnicas básicas que nos ayudarán a eliminar las manchas de nuestra alfombra. Luego, continúe leyendo para obtener consejos específicos sobre cómo eliminar algunas de las manchas más comunes, incluidas las de chocolate, café, suciedad o vino tinto. Con estos consejos su alfombra pronto se verá como nueva sin tener la necesidad de llevarlo a un profesional.

Cómo quitar las manchas de la alfombra

Fueron muchas las veces que tuvo que recordarle a la gente que se quitara los zapatos y evitaste llevar comida a las zonas alfombradas de la casa y aun así no pudo hacer nada para evitar el vertido de café o la mancha de sangre. Pero antes de ponerse a buscar el limpiador, tenga en cuenta que, generalmente, la mejor solución para limpiar alfombras suele ser el agua. Seque, no frote, la mancha con un paño blanco limpio y ligeramente humedecido. Si el agua corriente no funciona, pase a un quitamanchas para alfombras. El mejor quitamanchas para alfombras se adaptará a la causa de la mancha. Siga estos tres pasos y sabrá exactamente cómo limpiar las manchas de la alfombra:

Retire el exceso lo antes posible : Retire cualquier exceso de sólidos con una cuchara o un cuchillo de untar lo antes posible para que no se convierta en una mancha permanente. Seque suavemente el exceso de líquido con un paño absorbente, trabajando desde el borde exterior de la mancha hacia el centro para evitar que se extienda. Repita este proceso hasta que la tela vuelva a su color original.

Aplique un quitamanchas para alfombras : Rocíe cualquier mancha restante con un quitamanchas para alfombras, siguiendo las instrucciones de aplicación del fabricante. También puede limpiar la alfombra con una solución de vinagre. Para realizar un quitamanchas casero, mezcle una cucharada de líquido lavavajillas en 1 litro de agua tibia, agregue un cuarto de cucharada de vinagre blanco y aplíquelo sobre la mancha de la alfombra. Déjelo reposar durante 10 minutos.

Seque la mancha: Con un paño absorbente seque de afuera hacia adentro. Repita hasta que la mancha ya no se transfiera al paño. Otra forma de secar estas manchas es cubriendo el área húmeda con una capa de tela o con toallitas de papel y prensándolo con un objeto pesado objeto pesado, cambie las toallitas de papel hasta que permanezcan secas.

Cómo quitar las manchas difíciles de la alfombra

Para las manchas más molestas de la alfombra, pruebe estas soluciones: