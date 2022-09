Presión social y política para quitar la mascarilla en el transporte público

El Pleno del Consejo Interterritorial de Salud que se reúne hoy, aunque no se encuentra en el orden del día, debatirá la supresión de las mascarillas en el transporte público. Al menos tres comunidades, Madrid, Castilla y León y Cataluña, propondrán esta medida.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció ayer su intención de abrir el debate «con la covid bajo control y con la cifra de hospitalizados más baja y sin fallecidos en los últimos días». El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también se ha mostrado partidario de eliminar su uso obligatorio en el transporte público. Almeida expuso que ya hay «numerosísimos lugares» donde no es necesario usar la mascarilla en este ámbito y «tampoco se ha producido un aumento de la incidencia» del coronavirus.

La portavoz del Govern de Cataluña, Patrícia Plaja, se mostraba confiada en que el Ejecutivo central pase de la obligación a mera recomendación de su uso, como ya pidió hace dos semanas el consejero de Salud, Josep Maria Argimon. «Es una obligación que no se puede hacer cumplir. Hay bastante gente que no lleva la mascarilla. Tiene poco sentido tener una obligación que no se puede hacer cumplir. Se ha trasladado y parece que ahora sí se nos hará caso», consideró.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, señaló que la postura de su región en esta cuestión es «similar» a la de la Comunidad de Madrid. Vázquez ya recordó en su día que la imposición de la mascarilla en el transporte está regulada por un decreto del Ministerio de Sanidad y añadió que han pedido a su titular, Carolina Darias, que suprima esta medida.

También en el ámbito político, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamó este martes a la ministra Darias que explique el motivo por el que mantiene la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público, medida que tildó de «absurda». La ministra señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer que «no hay ninguna propuesta» de los expertos sobre retirar la medida. Cuando llegue podrá valorarse, agregó la titular de la cartera de Sanidad, tras las informaciones que apuntaban a que el Ministerio que encabeza estudiaba eliminar la obligatoriedad esta misma semana.

El sector del transporte público, representado por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), se unió ayer a la solicitado de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en el metro, tren, autobús y demás medios de transporte colectivo, limitando la medida a una recomendación. Junto con centros sanitarios y residencias, el transporte público es el único espacio en el que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria hoy en España. Sin embargo, ATUC considera que «ni las cifras ni los expertos justifican la vigencia de esta medida».

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) considera necesario que se suprima también la obligación del uso de mascarilla en el interior del avión. Según ALA, cuyas aerolíneas asociadas concentran el 85% del tráfico aéreo en España, la eliminación de las medidas de control sanitario de entrada a España y de documentación a los pasajeros procedentes de fuera de la UE/Shengen por vía aérea es «un paso más para acercarnos a la normalidad».

Evolución de la covid

Mientras tanto, los buenos datos sobre la evolución de la pandemia en España avalarían la retirada de los cubrebocas en los transportes. Así, en su análisis de ayer Sanidad informó de 8.320 contagios nuevos, de los que 4.607 se han registrado en mayores de 60 años. En este grupo la incidencia acumulada sigue en descenso, aunque ya con tendencia al estancamiento de la bajada (en este momento es de 129,44 casos por 100.000 habitantes, frente a los 129,82 del pasado viernes).

Los datos de la hospitalización sufrieron un leve repunte, ya que hay 2.515 pacientes en camas convencionales, con lo que el porcentaje de ocupación es del 2,09% (el viernes fue de 2,08%). Ese pequeña subida se observa también en las UCI, que con 159 pacientes pasan del 1,72% al 1,84%.

Por su parte, el departamento comunica 120 personas más fallecidas a causa de la Covid-19, de las que 55 se han producido en la última semana.