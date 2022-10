Más de 1.300 docentes asisten al I Encuentro AMI sobre nuevos canales de comunicación

Los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid han tenido esta mañana unos espectadores muy especiales en sus butacas. Más de 1.300 profesores han acudido al I Encuentro Mentes AMI organizado por la Fundación Atresmedia para ayudar a los docentes a trasladar a las aulas las competencias de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) tan necesarias en este momento. Concebido como un evento de reunión, conocimiento e inspiración de los maestros y maestras, el objetivo final es que los jóvenes se desarrollen de una forma cívica y social en la sociedad de la información.

El acto ha sido presentado por la periodista Helena Resano, rostro de LaSexta Noticias, y por el presentador y actor Juanra Bonet. Durante el mismo han tenido lugar ponencias, mesas de debate y dinámicas interactivas a través de las cuales los profesores han podido conocer las últimas tendencias y recursos útiles de la AMI para luego ponerlas en práctica en el aula.

El responsable de inaugurar el encuentro ha sido Javier Bardají, CEO de Atresmedia y patrono de la Fundación Atresmedia, que ha dado la bienvenida al acto. “Ante un contexto de noticias falsas, discursos de odio y desinformación, en Atresmedia decidimos situarnos al lado de la solución y no del problema y reforzar el compromiso que tenemos por ser un medio de comunicación socialmente sostenible”, ha señalado. Bardají ha destacado que las nuevos generadores de opinión son las redes sociales, “que distribuyen información” sin distinguir si ésta es verdadera o falsa, pero que “no quieren ejercer como editores, no les importa si una noticia es falsa o no, solo buscan ‘clicks’ a cualquier precio”, ha indicado.

Frente a ello, ha destacado el compromiso de los medios de comunicación, que “no dimitimos de esa responsabilidad como editores”, ha destacado. En Atresmedia “tenemos un ejército de más de 700 periodistas” para validar y aportar “en este contexto tan complejo” en el que es difícil distinguir lo verdadero de lo que no lo es, se ha lamentado.

El primer ponente de la jornada ha sido Alexandre Le Voci Sayad, copresidente de UNESCO MIL Alliance (la alianza internacional de dicho organismo en educación de medios), quien ha declarado que “todos los profesores deben apropiarse y conocer las competencias de alfabetización mediática e informacional y tener las herramientas para desarrollarlas”, que aunque son necesarias para toda la sociedad “en el caso de los profesores es algo fundamental”, ha subrayado.

El evento se ha desarrollado en tres bloques temáticos enfocados en el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores, herramientas fundamentales para el desarrollo de una ciudadanía más crítica y libre.

En el primer bloque, Pensamiento Crítico, se han presentado las habilidades necesarias para desarrollar en los alumnos un criterio propio, diferenciar hechos de opiniones y aprender a analizar, evaluar y procesar la información que reciben.

El segundo, Creatividad, se ha centrado en a dar a conocer buenas prácticas educativas basadas en la creatividad responsable. Todo ello, a través del uso de las herramientas y competencias necesarias para desarrollar una comunicación efectiva con los alumnos.

Por último, en Promoción de los Valores y la Convivencia, se ha compartido con los docentes buenas prácticas educativas que trabajan los valores en el aula como base esencial para establecer relaciones saludables con los demás, tanto en el mundo real como en el virtual.

Entre los participantes más destacados de esta primera edición del encuentro han estado el catedrático de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva Ignacio Aguaded; el estudiante Pablo Pérez-Paetow; Jordi Évole; el profesor y licenciado en Psicología José Antonio Luego; la creadora de contenido Gema Palacio (Esperansa Grasia); la maestra y finalista del Premio Global Teacher Prize 2021, Coni La Grotteria; el neuropsicólogo y maestro Raúl Bermejo y Montse Durán (creadora de contenidos Maestra con Clase, entre otros.

En la que puede considerarse la participación más personal de la jornada, el actor Antonio Banderas, invitado al acto por su “ejemplo de comunicación serena”, como ha señalado el presentador Juanra Bonet, ha desvelado que “sigo siendo alumno y probablemente me muera sintiéndome eso”. El actor ha dicho que “entiende las dificultades a las que se enfrentan los profesores estos días, y ha subrayado que su labor es muy necesaria”, ya que para que una sociedad sea sana es necesario enseñar a las personas a ser “independientes y libres”.

Entrega de premios

Durante el evento se han dado asimismo a conocer a los ganadores de las tres categorías de los primeros Premios Mentes AMI. En la categoría Fomento del Pensamiento Crítico el galardón ha recaído en “Eolapaz”, presentado por el profesor Eusebio Balbás del Colegio Nuestra Señora de la Paz, de Torrelavega.

En la segunda, Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable, el premio ha sido para “Enfocando,15 años de creatividad audiovisual”, presentado por el equipo de profesores formado por Javier Goytre y Miguel Sánchez del IES Lope de Vega, de Fuente Ovejuna (Córdoba).

Por último, en la categoría Promoción de los Valores y la Convivencia el ganador ha sido “Stop ciberbullying: buen uso de las TIC y de internet”, presentado por el CEIP Sanchis Guarner, de Ondara (Alicante)