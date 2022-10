La pluma que más te llame la atención te dirá cómo eres

Eres una persona que se conforma con las cosas simples de la vida. Tus aspiraciones no son muy grandes y no buscas nada más que vivir una vida humilde y en Paz. Puede sonar positivo, pero también debes recordar que llegará un momento en el que tendrás que echar la vista atrás… y no quieres sentir que has echado tu vida a perder o que no has vivido al máximo.