Alerta naranja por la erupción del volcán Stromboli, en Sicilia

La erupción del volcán de la isla de Stromboli, en Sicilia (Italia), que comenzó el pasado domingo, ha puesto en alerta naranja a la isla del mismo nombre, en la que está ubicado.

La lava llegó al mar durante la madrugada del lunes, lo que provocó que la alerta pasase de amarillo al naranja y que se haya recomendado a la población no salir de casa. En las últimas horas de ayer, la colada de lava siguió descendiendo hacia el mar pero la lluvia que cayó gran parte de la noche hizo que las cenizas se diluyeran, explicaron desde el departamento regional de Protección Civil de Sicilia.

El alcalde de Lipari, Riccardo Gullo, invitó a los ciudadanos a quedarse en casa, pero aseguró que mientras «la lava siga su curso natural no debería haber peligro» y la situación será evaluada día a día. Por el momento se recomienda a los habitantes no salir de casa, no detenerse junto a las ventanas y alejarse rápidamente de la costa hacia mar abierto si se encuentran en embarcaciones.

En la vecina isla de Ginostra se recomendó el uso de mascarillas ante la posibilidad de que el viento arrastrase las cenizas de la erupción hacia las zonas habitadas.

La erupción del volcán comenzó en el lado noroeste y provocó un colapso parcial de la terraza del cráter y un ligero terremoto de unos 3 minutos de duración.

El Intituto de Geodinámica de Atenas señaló que el epicentro del seísmo fue a uno 13,3 kilómetros bajo el nivel del mar en el golfo de Corinto, a unos 100 kilómetros de la capital griega. El temblor duró 15 segundos y se sintió con más intensidad en Ática.

De los más activos del mundo

Stromboli, ubicado al sur de Italia, es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. Ha estado en erupción continuamente desde 1932.

La isla se encuentra a unos 65 kilómetros al norte del extremo noreste de Sicilia y tiene solo unos pocos cientos de habitantes. Es parte de las Islas Eolias cerca de Sicilia. El 3 de julio de 2019, el volcán entró en erupción masivamente y un excursionista de 35 años, murió.

La última vez que entró en erupción fue en mayo de 2021, arrojando rocas incandescentes, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Los flujos de ceniza y lava que expulsó se desplazaron también hasta la costa, pero no hubo ningún herido.