Alerta alimentaria: retiran de los supermercados estas galletas de chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha lanzado una alerta por la comercialización de unas galletas con presencia de lactosa no incluida en el etiquetado.

En concreto, se trata de las “Galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten” de la marca “Virginias”. El lote afectado es el L2520L9, con fecha de caducidad 20/02/23.

La alerta ha llegado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), gracias a una notificación de las autoridades sanitarias de Madrid. Según informa la AESAN, el producto ha sido distribuido dentro de España.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, Consumo recomienda a las personas a las personas intolerantes a la lactosa que pudieran tener el producto afectado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo, recuerda que su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Los datos del producto implicado son:

. Nombre del producto en etiqueta: Galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten

- Marca/comercial: VIRGINIAS

- Número de lote: L2520L9

- Fecha de caducidad: 20/02/23

- Peso: envases de 140 g

Intolerancia a la lactosa

Un tercio de la población española tiene malabsorción de lactosa. Esto implica que su intestino delgado no es capaz de procesar ni asimilar correctamente la lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra de forma natural en la leche de todos los mamíferos (vaca, oveja, cabra,…) y sus derivados (queso, yogur, nata, mantequilla, helados, etc.) La lactosa, sin digerir, llega al intestino grueso y provoca síntomas como dolores intestinales, gases, diarrea, hinchazón abdominal y náuseas.

No obstante, según explica el Ministerio de Consumo, la intolerancia a la lactosa (el azúcar de la leche) no es lo mismo que la alergias a las proteínas de la leche (caseína, beta-lactoglobulina, …) cuya reacción es aguda y puede ser grave e implicar un riesgo de muerte inmediata. Las personas alérgicas a las proteínas de la leche no pueden consumir productos lácteos, aunque sean “sin lactosa” o con “bajo contenido en lactosa”, advierte Consumo.